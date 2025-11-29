Levent ÖZDAĞ

İşletme sahibi Demirman, “İlk açıldığımız yıl 5 çeşit ürün varken şimdi 30 çeşit ürünümüz vardır. Sürekli kendimi ve ürünlerimi geliştirmek yeni lezzetler katmak için çalışıyorum” dedi.

Demirman, klasik sandviç ve tost ürünleriyle başladığı yolculuğunu kısa sürede yenilikçi bir menüye dönüştürerek dikkat çekti. Açıldığı ilk dönemde yalnızca beş çeşit sandviç ve tost üreten işletme, bugün 30 farklı tost ve sandviç ile sekiz çeşit salata sunuyor.

“5 ürünle başladık, 30 çeşide ulaştık”

Demirman, talebe göre kendini sürekli geliştirdiğini anlatarak, “İlk açıldığımızda Kıbrıs usulü tavuklu, bifli, pastırmalı ürünler yapıyordum. Daha sonra avokadolu, yumurtalı, köfteli birçok çeşit ekledik. Sektöre girdikten sonra araştırma ilgim arttı… Dünya mutfağında neler yapılıyor, müşterilerim ne talep eder; bunları deneyerek geliştirdim” dedi.

Her gün tazelik kontrolü yaptıklarını vurgulayan Demirman, “Tavuk olsun, peynir olsun; ürünlerin taze ve hijyenik olması şarttır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs tostuna yeni dokunuşlar

İşletmede köftenin bile tosta dönüştürülerek yeni bir sunum biçimi kazandığını belirten Demirman, miksoloji dokunuşlu özel bir ürünlerinin de oldukça tercih edildiğini söyledi.

“Kıbrıs tostuna ekstra bir değişiklik kattık. Bifi ve hellimi ekmeğe koymadan önce ızgara yapıyoruz ve bu ürün çok tercih edilir. Eskiden büyüklerimiz Kıbrıs tostuna tavuk koymazdı; bif, hellim, peynir, bikla ve tercihe göre pastırma olurdu” diyerek kültürel lezzeti modernize ettiklerini anlattı.

“Başarı işletenin vizyonuyla ilgili”

Sektördeki başarının işletmecinin vizyonuna bağlı olduğunu dile getiren Demirman, menüyü sürekli yenilemenin ve sosyal medyayı aktif kullanmanın önemine dikkat çekti:

“Ne kadar çalışır ve kendini geliştirirse bir işletme o kadar iyi olur. Menümüze devamlı yeni ürünler ekliyoruz. İşletmeyi ayakta tutan bunlardır. Sosyal medya günümüzde insanlara ulaşmak için çok önemli bir araç.”

Girne’nin değişken müşteri profili

Girne’nin oldukça çeşitli bir müşteri profiline sahip olduğunu ifade eden Demirman, farklı ülkelerden gelen insanların ürünlerini denediğini söyledi:

“Girne’nin müşteri potansiyeli değişkendir. Dünyanın her yerinden gelen müşterilerimiz oluyor. Sosyal medyanın ulaşamayacağı yer yok. Ben bile sosyal medyadan bulduğum bir söğüşçüye gittim. Yurt dışından bizi bulan çok müşteri vardır.”

