“3 farklı kurşunlama olayıyla bağlantılı olabilirler”

Girne’nin Karakum bölgesinde bir galerinin kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan zanlılar B.A. ve M.K., üç günlük tutukluluk süresinin ardından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, elde edilen yeni bulguların, zanlıların daha önceki kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kozal Debreli, mahkemede verdiği ifadede, zanlıların 16 Ağustos’ta Doğtech Motor isimli galerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak kamera görüntülerinden tespit edilip tutuklandıklarını hatırlattı.

İlk tutuklamanın ardından yapılan aramada zanlıların evinde bir miktar uyuşturucu, para alışverişiyle ilgili notlar, 10 bin TL ve 10 bin sterlin nakit para, ayrıca olayda kullanıldığına inanılan şapka ve sırt çantasının bulunduğunu açıkladı.

Debreli, yeni bulgulara işaret ederek, zanlıların olay sırasında Girne’de bir otelde olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Ayrıca B.A.’nın, bu yıl içerisinde gerçekleşen üç ayrı kurşunlama olayıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Polis, B.A.’nın 18 Nisan’da “Kulis” isimli iş yerinin, 24 Haziran’da “Okey Lounge” isimli iş yerinin ve 23 Mayıs’ta Lapta’da bir iş insanına ait evin kurşunlanmasının yaşandığı tarihlerde adaya giriş yaptığını, olayların ardından ise adadan ayrıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, M.K.’nın da “Okey Lounge” ve Lapta’daki ev kurşunlaması olayları öncesinde ve sonrasında adaya giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini aktardı.

Zanlıların evinde bulunan alacak-verecek dokümanlarında da bu olaylarda adı geçen bir kişinin isminin yer aldığı, ancak zanlıların bu konuda açıklama yapmadığı belirtildi.

Olay yerinde 7 boş kovan ve 2 mermi çekirdeği bulunurken, toplam 15 farklı noktadan elde edilen kamera görüntülerinin incelenmeye devam ettiği açıklandı.

Polis ayrıca Karakum’daki galeriyi kurşunlayan kişinin belirlendiğini, ancak bu kişinin adadan çıkış yaptığını bildirdi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten polis, zanlıların cep telefonlarının şifrelerini vermediğini, elde edilen emarelerin inceleme aşamasında olduğunu ifade ederek, zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk talep etti