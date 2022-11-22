25 Aralık tarihinin önemi

Demokrasi, şu anda mali açıdan iflas etmiş bir devletin hükümetinin istifasını gerektirmez mi?

Gerektirir…

KKTC’de mevcut hükümet, sadece mali anlamda “iflas etmiş” olmaktan dolayı değil, her anlamda ve her alanda mutlak başarısızlık nedeniyle de istifa etmelidir…

Bu çok basit bir kuraldır…

Şu veya bu nedenle yönetemiyorsunuz; her şey yüzünüze gözünüze bulaştı, devletin asıl sahiplerine bir kez daha sormak zorundasınız…

-*-*-

Mesela mı?

Mesela eğitimde tek bir çocuğun dahi hijyen meselesinden olumsuz etkilenmesi, ilgili bakanlığın sorumluluğudur…

Bize bakar mısınız?

Eğitim Bakanı şuydu, buydu hiç önemli değil…

Okullarda 300 hademeyi istihdam edip çalıştırmayı başaramayan bir bakan ya da bakanlık, kesinlikle ve sorgusuz sualsiz başarısızdır!

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Sorun bizim bakana, anında size haklı olduğunu kanıtlamak için 50 bahane sıralar…

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Efendim sendika…

Efendim ilgili şirket…

Efendim hademelerin bazıları…

-*-*-

Anlayamam dinleyemem!

Çocuklar salgın hastalık riski altındadır ve sorumlu ilgili bakandır…

-*-*-

Akaryakıt ve Kıb – Tek krizi…

Mevcut hükümetin kesinlikle başarısız olduğu bir konudur…

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Bir marketiniz var…

Müdür atadınız…

O müdür, marketi soğutmak veya ısıtmak için gerekli akaryakıtı usulüne uygun almaz, son dakikaya bırakır, makineler bundan zarar görür, çalışanlar stres yaşar ve ilgili market de o akaryakıtı gereğinden pahalıya ve kötü kalitede sağlarsa, müdürü görevden almaz mısınız?

-*-*-

Ve Kıbrıs sorunu…

Mevcut hükümet, en basitiyle Kıbrıs sorunu nedeniyle bile sandığa gitmek mecburiyetindedir…

Çünkü şu anda sürdürülen siyaset, seçmenden onay almış bir siyaset değildir…

“Efendim üç ortağın görüşlerini biliyoruz, onlar mevcut çözümsüzlük siyasetini onaylıyor” mu diyeceksiniz?

Bence öyle değil!

Talimat alıp siyaset yapıyorlar ama o talimatı veren seçmen değil ki!

-*-*-

Pahalılık…

Vatandaş ekmek alamaz hale gelmiştir…

Hadi diyelim ki iki ekmek iki de soğan aldı; etin kokusu bile artık pahalıdır…

-*-*-

Dövize endeksli masraflar, TL cinsi gelirle karşılanamaz haldedir ve “artık ithalatımızı TL ile yapacağız” demek, vatandaşı doğrudan etkileyip rahatlatacak bir uygulama değildir…

-*-*-

Erken seçim çözüm mü?

Yani başka parti veya partiler iktidara gelirse, bir şey değişecek mi?

Elbette bu sorular haksız değildir ama ortada tek bir gerçek vardır; mevcut hükümet ciddi anlamda başarısızdır…

Bu hükümeti, Türkiye’den gönderilen bir görevli dilediği gibi yönetmektedir ve sadece bu gerçek bile, istifa için yeterli sebeptir…

-*-*-

Ancak acı olan nedir biliyor musunuz?

Acı olan, mevcut hükümetin, onurlu bir şekilde İstifa etmek için dahi bahsettiğimiz o ilgili kişiden icazet bekliyor olmasıdır!

-*-*-

Kıbrıs Türk toplumu, belki de yakın tarihin hiçbir döneminde bu kadar aciz, bu kadar zavallı, bu kadar onursuz, omurgasız bir siyasete tanık olmamıştır…

Bu gerçek de tek başına erken seçim sebebidir…

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Efendim 25 Aralık’ta yerel seçimler var…

Yerel seçimlerde UBP’nin gerek belediye başkanlığı gerekse meclis üyeliği seçimlerinde çok ciddi yenilgiye uğraması, eminim erken seçimin de yolunu açacaktır…

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Ve 25 Aralık tarihi, küçümsenmeyecek kadar değerli bir tarihtir…

O gün, bu ülkeyi gerçekten seven herkesin oyu çok değerlidir!

Mevcut hükümetle doğrudan ya da dolaylı bağı olan hiçbir adaya oy verilmemesi, geleceğimiz adına hayatidir…

Ülkede düzgün işleyen kurum var mı?

Erhan Arıklı diyor ki, “BTHK, düzgün işleyen, politize olmamış bir kurumdur”…

Bu çok acı bir itiraftır…

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Neden mi?

Çünkü bu sözden anlaşılan, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun yani BTHK’nın dışında kalan tüm kurumların ne yazık ki düzgün çalışmayan, politize edilmiş kurumlar olmasıdır…

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Ve bu nedenle yani düzgün işletilmedikleri, politize oldukları için de hepsi batıktır…

-*-*-

Devlet daireleri politizedir ve ülkede inanılmaz bir bürokrasi sıkıntısı söz konusudur…

Devlete bağlı kurumlarda, işinin ehli olabilecek kişilerin yönetici yapılması yerine, siyasi ahbaplık kriterlerin en başında gelendir…

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Bu yüzden Cypfruvex batmıştır…

Bu yüzden ETİ, Sanayi Holding, KTHY batıktır…

Bu yüzden okullar pislik içindedir…

Bu yüzden ihaleler skandaldır…

Ve mesela bu yüzden BRTK’da ciddi zarar vardır…

(Aslında BRTK da batıktır… Sadece devletin parasıyla – halkın vergileriyle yürütülür haldedir ki çağdaş yönetim bilimi açısından bu durum başlı başına gerçek bir fiyaskodur.)

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BTHK iyi çalışmaktadır!

Neden?

Çünkü politize olmamıştır!

Peki diğerleri?

Politize oldular, bozuldular, battılar!

Peki hükümet?

Bknz: Öteki yazı!

Yani istifa etmeniz gerekmez mi Sayın Erhan Arıklı?

Suudi Arabistan 2 – Arjantin 1… Dünya Kupası keyfi artarak devam ediyor… Suudi Arabistan büyük bir sürprize imza attı… Messi’li Arjantin’i 2-1 yendi… Eskiden Kıbrıslılar derdi ki, “top deyirmidir!”