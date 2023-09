21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından bu yıl 21.’si düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 15 Eylül Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile başlıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Bellapais Manastırı’nda yer alacak festivalin açılış konserinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şef Ali Hoca yönetiminde Avustralya’dan solist olarak katılacak Besteci ve Handpan sanatçısı Baran Yıldız’a eşlik edecek.

Saat 20.30’da başlayacak konserde, Sefarad şarkılarından seçmeler ve Baran Yıldız’ın besteleri, Leaf/Yaprak, Children of the Universe/Evrenin Çocukları, Hope/Umut, Hanging in the grey/Gride takılmaca, Bless Africa/Kutsal Afrika, East in the Middle/Doğu Ortada ve Perseverance/Azim yer alacak.

Festival çerçevesinde 25 Eylül’de de Salamis Antik Tiyatro’da “Nazım Şiirleri ve Say Besteleri” yorumunda Fazıl Say ve Genco Erkal sahne alacak.

12 farklı konser ile sanatseverlerle buluşacak festival, 6 Kasım’ a kadar devam edecek.

Konser biletleri Deniz Plazalar’dan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak: biletfest.com dan alınabilecek.