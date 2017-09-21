Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yolun ortasında alev aldı!
Yolun ortasında alev aldı!

Yolun ortasında alev aldı!

Lefkoşa- Mağusa ana yolu üzerinde Hamitköy ile Haspolat arasında beyaz Mercedes bir araçta yangın çıktı.

A+A-

Lefkoşa- Mağusa ana yolu üzerinde Hamitköy ile Haspolat arasında şu sıralarda beyaz Mercedes bir araçta yangın çıktı. Haspolat’tan Hamitköy istikametine doğru seyreden araç, biranda alev aldı. Mesai saati çıkışına denk gelen olay nedeniyle Hamitköy ile Haspolat arasındaki yolda trafik aksadı, yolda uzun kuyruklar oluştu.

yang1-001.jpg

yang2-003.jpg

yang3-001.jpg

Fotoğraflar: Ahmet Ersöz

Bu haber toplam 399 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler