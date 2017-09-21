Yolun ortasında alev aldı!

Lefkoşa- Mağusa ana yolu üzerinde Hamitköy ile Haspolat arasında şu sıralarda beyaz Mercedes bir araçta yangın çıktı. Haspolat’tan Hamitköy istikametine doğru seyreden araç, biranda alev aldı. Mesai saati çıkışına denk gelen olay nedeniyle Hamitköy ile Haspolat arasındaki yolda trafik aksadı, yolda uzun kuyruklar oluştu.

Fotoğraflar: Ahmet Ersöz