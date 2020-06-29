“Yolcunun PCR’i negatif”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den gelen yolcunun PCR testinin negatif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, gelen yolcunun hastanede yapılan test sonucunu Meclis Kürüsü’nden paylaştı, söz konusu yolcu ve oğlunun test sonuçlarının negatif olduğunu belirtti.

Denktaş: “Güven zedeleniyor”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Sağlık Bakanı’nın Covid- 19 tespiti ile ilgili sabah ‘evet doğru’, şimdi ise ‘negatif’ demesinin güveni zedelediğine işaret etti, yapılan açıklamaların büyük bir kafa karışıklığına neden olduğunu ifade etti.

Denktaş’ın ardından yeniden söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Ben yalan bir şey söylemedim. Halkımız da Sağlık Bakanı’na güveniyor. Bir hata yaparsam da ben özür dilemesini de bilirim. Halkım bana güvenmeye de devam edecektir” dedi.

Erhürman: “Sabah ateş tespitini tebrik ettik, sonra ateş dahi yok açıklaması okuduk”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Pilli’nin iyi niyetinden şüphesi olmadığını ama bir kriz yaşandığını ve insanların aldıkları her haberden etkilendiklerine işaret etti, ‘güven’ duygusunun önemine değindi.

Tek ağızdan, doğru bilgi aktarımına vurgu yapan Erhürman, “Sabahleyin biz 37.5 derece ateş tespitini tebrik ederken, sağlık bakanlığından uzmanların ‘ateş dahi yoktu’ açıklamaları yapılıyor…” şeklinde konuştu.

Erhürman, sürecin yönetimindeki aksaklığa dikkat çekti, “Lütfen artık düzelsin” dedi.