YDÜ Spor Bilimleri 79 mezun verdi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi Salon 4’de gerçekleştirildi.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesine bağlı 3 farklı bölümden toplam 79 mezun öğrencinin diploma aldığı törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve Tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Grubu gösteri yaptı. Törende, Yakın Doğu Üniversitesi için yazılmış olan R&B hip hop parçası da dans eşliğinde seyirciye sunuldu.

Törende fakülte birincisi Salih Adakan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalyaları ve diplomaları, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan tarafından takdim edildi.

Tören mezun öğrencilerin keplerini atmasıyla sona erdi.

