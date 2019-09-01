“YASA DIŞI SİTELER B.A’YA AİT”

Dila ŞİMŞEK

Yasadışı bet operasyonu kapsamında tutuklanan iş insanı B.A. dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. B.A.'nın tutuksuz yargılanması takdirinde diğer zanlıların ifadeleri üzerinde etki yapabileceği değerlendirerek 2 gün tutuklu kalmasına karar kılındı.

Polis Mali Şube Ekipleri’nin geçtiğimiz gün bir apartman dairesine düzenlediği ve internet üzerinden yasa dışı bahis oynatırken suçüstü yaptığı operasyona bağlantılı tutuklanan B.A’nın, yasa dışı bahis oynatılan sitelerin sahibi olduğu belirtildi.

Zanlı B.A’ya ait holdingde yapılan aramada, yasa dışı bahis oynatılan ofis aramasında tespit edilen bir fatura üzerindeki işletmeye ait bilgi ve belgelerin de bulunduğunu mahkemeye aktarıldı.

Polis, yürütülen tahkikat neticesinde ve alınan şahadetlerde, ‘Dobrabet’ isimli bahis ve kumar sitesinin Zanlı B.A’ya ait olduğu tespiti yapıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oynatılan FEO Elegance isimli sitenin de Zanlı B.A’ya ait olduğunun altını çizen Polis, bahis oynatılan 3 farklı adresin de zanlının işletmesini yaptığı şirketin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Polis, zanlıya ait holdingde yapılan aramada, yasa dışı bahis oynatılan ofis aramasında tespit edilen bir fatura üzerindeki işletmeye ait bilgi ve belgelerin de bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Yine yapılan aramalardan elde edilen emareler ışığında ilk tespitlerde, Dobrabet isimli sitenin yanı sıra ‘Kalebet’ isimli bir siteye de hizmet verildiğinin saptandığını açıkladı.

Mahkemede şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, mesele ile ilgili 10 zanlının bulunduğu, alınacak birçok ifade olması ve soruşturmanın geniş çapta sürmesi nedeniyle zanlının 2 gün tutukluluğunu talep etti.

Suiçmez, zanlının ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’ ve ‘şans oyunları yasasına aykırı hareket etmesi’ sebebiyle mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Polis suçüstü arama yaptı, yasadışı bahiste kullanıldığı düşünülen birçok araç

Aleyhine ‘Suç gelirlerinin aklanması’ ve ‘şans oyunları yasasına aykırı hareket’ suçlamaları getirilen Zanlı B.A’nın avukatı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti, “B.A.’nın tutukluluğunu gerektirecek bir şey yoktur. Ancak polise yardımcı olmak isteriz ve bu nedenle 2 gün tutukluluk talebine itiraz etmeyeceğiz” dedi.

18 bilgisayar, 12 cep telefonu, 5 call center arama telefonu, 7 hard disc, 1 de usb bulundu…

Suiçmez, 29 Ağustos tarihinde Girne’de mahkeme emri ile yapılan aramada, yasaya aykırı ‘Dobrabet’ sitesi üzerinden kumar oynatıldığını tespit ettiklerini, yasadışı bahis ve kumarda kullanıldığına inandıkları 18 bilgisayar, 12 cep telefonu, 5 call center arama telefonu, 7 hard disc, 1 de usb bulunduğunu kaydetti.

Polis, yasadışı bahis ve kumar oynatılan sitelerin zanlıya ait olduğu tespitini belirtti

Polis memuru Suiçmez, FEO Elegance sitesinin ve bunun yanında 3 farklı sitenin daha zanlının işletmesinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Yapılan aramada bulunan faturalarda, işletmeye ait bilgiler bulunduğunu mahkemeye aktaran Polis, yapılan aramalarda zanlının ‘Dobrabet’ ve ‘Kalebet’ isimli bahis ve kumar siteleri ile ilişkili olduğunun da tespit edildiğini belirtti.

Polis Memuru Suiçmez, olayla ilgili aranan birçok şahsın olduğunu, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve bazı emarelerin arandığını vurgulayarak, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Avukat ‘özel doktor’ istedi, Zanlı B.A ‘yanlış anlaşılır dedi’

Zanlının avukatı, müvekkilinin kalp sorunu olduğunu iddia ederek kendi belirleyeceği doktorunun tedavi etmesini talep etti. Zanlı B.A, mahkemede söz alarak, “Bu talebin basın ve toplum tarafından yanlış değerlendirilebileceğini düşünüyorum ve mahkemeyi zor durumda bırakmak istemiyorum. Doktorumu seçmek gibi bir talebim yok” dedi.

Yargıç Meltem Dündar tüm bunları değerlendirerek, zanlının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi olmasına, doktorunu ise belirleyemeyeceğine karar kıldı.

2 gün tutukluluk kararı…

Polisin 2 günlük tutukluluk talebine itiraz etmediklerini belirten zanlının avukatı, “Suçlamaları kabul etmiyoruz. B.A.’nın tutukluluğunu gerektirecek bir şey yoktur. Ancak polise yardımcı olmak isteriz ve bu nedenle 2 gün tutukluluk talebine itiraz etmeyeceğiz” dedi.

Huzurundaki açıklamaları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün tutuklu kalmasında karar kıldı.

Neler olmuştu?

Mali Şube ekiplerinin 2018 yılında özellikle Girne bölgesinde başlattığı sanal bahis siteleri üzerinden milyonlar kazanan çetelere yönelik operasyonları devam ederken, apartman görünümlü bir daireye 29 Ağustos’ta saat 15.00 sıralarında baskın yapan Mali Şube ekipleri, 9 kişiyi internet üzerinden yasa dışı bahis oynatırken suçüstü yakalamıştı.

Aynı saatlerde başka bir adreste operasyon gerçekleştiren ekipler, 1 kişiyi tasarrufunda 94 bin 200 TL ile suçüstü yakalamıştı..

İki vardiya şeklinde çalıştıkları tespit edilen üçü kadın yedi kişi Perşembe sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Zanlılar O.E., G.P., N.Ş., N.C.E., B.Ç., B.A., B.Ç., İ.Ö., E.H.A., ve E.Ç., aleyhinde tutukluluk talep eden polis, mahkemede olguları aktardı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların ‘Beden Eğitimi Spor Yasası ve Şans Oyunları Yasası’na Aykırı Hareket’ suçlarından tutuklandıklarını anlatmıştı.

Suiçmez, Girne’de bir apartman dairesine önceki gün saat 15.00 sıralarında baskın yapıldığını ve mahkeme emri ile gerçekleşen aramada 18 adet bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, hard disk ele geçirdiklerini kaydetmişti.

Suiçmez, apartman dairesinde 9 zanlının çalışırken suçüstü tespit edildiklerini söylemişti.

Eş zamanlı başka bir adreste gerçekleşen baskında ise bir kişinin apartman dairesinde arama yapılırken tasarrufunda 94 bin 200 TL nakit para ile geldiğini kaydeden polis çavuşu zanlının ilgili para ile izahat vermediğini belirtmişti.

Hafta sonu olması nedeniyle, bankalardan gerekli soruşturmanın henüz başlatılmadığını ifade eden Suiçmez, soruşturmanın devam ettiğini anlatmıştı.

Operasyon düzenlenen 805 nolu apartman dairesinde, iki vardiyanın çalıştığını söyleyen Suiçmez, 10 zanlı dışında bir vardiyanın daha arandığını söylemişti. Yeni adres tespitleri yaptıklarını, bu adreslerde arama yapılacağını ifade eden polis çavuşu zanlıların tahkikatın selameti açısından 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etmişti.