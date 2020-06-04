Yangınlar için ‘Meclis araştırması’

Meclis Genel Kurulu, CTP Grubuna bağlı tüm Milletvekilleri ile TDP'ye bağlı tüm Milletvekillerinin birlikte sundukları, ‘1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığı İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi’ni görüşüyor.

KHK’ya özel yasa hazırlığı

Meclis, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görev yapabilmesi için hazırlanan Yasa Tasarı’nın ilgili komitede ivedilikle görüşülmesini onayladı.

Özyiğit: “Ortada ihmaller var… cezasın kalmasın”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ormanlarımızda sinek uçsa bilmenin mümkün olabileceği bir sistem olmasına karşın, yıllardır personel eksikliği nedeniyle kullanılamadığına işaret etti, “demek ki ortada ihmal var” dedi.

Özyiğit, 2018-2019 yıllarında zamanında mevsimlik işçiler alınırken, bu yıl yangından sadece 2 gün önce mevsimlik işçilerin kursa gönderildiğini belirtti, ‘eksiklik, aksaklığa’ işaret etti.

Orman Dairesi’nin arazi araçlarını kullanmak için istihdam edilen personelin, ehliyeti olmadığını ortaya çıktığı dönemler dahi olduğunu anımsatan Özyiğit, bu güne kadar olan süreçte ihmali olanlar varsa, yargılanması ve gerekli cezaya çarptırılması gerektiğini vurguladı.

Önergenin bu çerçevede imzalandığını ve CTP ile sunulduğunu belirten Özyiğit, diğer partilerin de desteğinin önemine işaret etti.

Özyiğit, “Bundan başka gidecek yerimiz olmadığı, bu güzel ülkeye sahip çıkalım, daha yaşanır devretmenin formüllerini arayalım” dedi.

Şahali: “Aksatılmaması gereken görevler arasındaydı… Hazırlıksızlık ihmal göstergesi”

Ülkede çok acı orman yangınlarının yaşandığını anımsatan eski Tarım Bakanı, CTP Milletvekili Erkut Şahali, 95 yangınından ders çıkarıp çıkarmadığımızın da değerlendirilmesi, zaafların ortaya çıkması ve daha hazırlıklı olunması adına araştırmanın önemine değindi.

Komitenin görevleri arasında yaşanan yangınlarda görev ihmal ve kusurlarını olup olmadığını araştırılması olduğuna da işaret eden Şahali, son yangında kusurların olduğuna dair kendi tespitlerinden de bahsetti.

Orman yangınları ile ilgili mesainin ‘aksatılmaması’ gereken görevler arasında yer alması gerekirken, pandemi nedeniyle hazırlıksız yakalanmasının bir ihmal göstergesi olduğuna işaret eden Şahali, kurumsal hafızayı görmezden gelen anlayışla orman yangınlarının ele alınmasında geç kalındığını da vurgu yaptı.

Yapılacak çalışmada kusurlu olanların saptanmasının önemine değinen Şahali, bu konuda kimsenin de alınganlık göstermemesi gerekliliğine işaret etti.

Bugün halen net bir hareket planı olmadığını ifade eden Erkut Şahali, güneyden ve Türkiye’den talep edilecek yardımlara ilişkin izlenecek yola ilişkin hareket planlarını bulunmadığını söyledi.

Sosyal devletin görevlerini ihmal lüksü olmadığının akıllardan çıkarılmaması gerektiğine vurgu yapan Şahali, Orman Dairesi’nde mevzuatı günün koşullarına uyarlama ihtiyacına da işaret etti.

Şahali, ülkenin her bakımdan kendi kendini yöneten, yeten yapıya ulaştırmasını önemine de vurgu yaptı.

Arıklı: Yılların ihmali var

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, öneriyi sunan parti ve milletvekillerine teşekkür etti, raporun önemli bir işlevi yerine getireceği görüşünü belirtti. Orman yangınları ile ilgili Orman Dairesi ve itfaiyenin ciddi eksiklikleri olduğunu savunan Arıklı, bunların yılların ihmali olduğunu belirtti. Erken uyarı sisteminin nasıl işlevsiz hale getirildiğinin araştırılması ve ortaya çıkarılması gerekliliğine değinen Arıklı, yüksek gerilim hatlarının altındaki otların temizlenmemesi nedeniyle de yangın riskinin büyük olduğuna işaret etti.

Meselenin sadece yangın helikopterinden ibaret olmadığına değinen Arıklı, müdahalenin Orman Dairesi ve itfaiye ekiplerince, yeterli ekipmanla yapılması gerekliliğine de vurgu yaptı.

Çeler: “Ekipse ekip, araçsa araç…”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, vekil seçildiği ilk yıllarda Meclis Genel Kurulu’na konuya dikkat çekmek için getirdiği küçük helikopteri ve aldığı eleştirileri anımsattı. Komitenin araştırmasını yarken, kimin döneminde olursa olsun eksiklik, aksaklık tespit edilirse gereğinin yapılması ihtiyacına vurgu yapan Çeler, daha ağır, caydırıcı cezalar için de çalışması yapılması çağrısı yaptı. Çeleri “Ekipse ekip, araçsa araç… Bu toplumu da daha çevreci bir toplum yapabilmek için elimizden geleni yapalım” dedi.