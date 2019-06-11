Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde park edilmiş araca çarparak olay yerinden kaçan ve yapılan tahkikat neticesinde tespit edilip tutuklanan zanlı F.J.B. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ulaş Üzüm, olayla ilgili bulguları aktardı. Üzüm, huzurda bulunan zanlı F.J.B.’nin 6 Haziran 2019 tarihinde saat 07.00 raddelerinde Osman Paşa Caddesi üzerinde yönetimindeki ZPA 720 plakalı aracı dikkatsiz bir şekilde sürüp o sırada seyrettiği yolun solunda park halinde bulunan PP 487 plakalı araca çarparak olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine tahkikat başlatıldığını ve zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Üzüm, araçlara tahmini 13 bin TL hasar oluştuğunu belirtip, öğrenci statüsündeki zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 1000 TL nakdi teminat yatırması ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

(Evrim Kamalı)