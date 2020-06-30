Türkiye’den jet skiyle geldi!

Ülkeye Taşucu’ndan 27 Haziran 2020 tarihinde jet skiyle geldiği ortaya çıkan 27 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Polis, dün Güzelyurt Anayolu’nda tespit edilen Suriyeli Mohammed Nur Al Abdurazak ELATAŞ’ın, 5 bin Euro Karşılığı Kıbrıs’ın güneyine gitmek için Taşucu Limanı yakınlarından, isminin Ekin olduğunu bildiği birinin kullanımında bulunan Jet ski ile Girne yakınlarına getirilip bırakıldığının ortaya çıktığını açıkladı.

Polis açıklaması şöyle:

Polisten yapılan açıklamada, dün Suriyeli Mohammed Nur Al Abdurazak ELATAŞ (E-27) Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde tespit edilerek yapılan sorgulamasında 27.06.2020 tarihinde 5.000 Euro Karşılığı Güney Kıbrıs Yönetimine gitmek için Türkiye Cumhuriyetine bağlı Taşucu Limanı yakınlarından isminin Ekin olduğunu bildiği erkek bir şahsın kullanımında bulunan Jet ski ile Girne yakınlarına getirilip bırakıldığı belirtildi.

Mohammed Nur Al Abdurazak ELATAŞ'ın derdest emri gereği tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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