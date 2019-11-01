Tıbbı atık yığıldı

2012 yılında Çevre Yasası'nın yasallaşmasının ardından, tarihi geçmiş ilaçların imha edilemeyip birikmesi ciddi sorunları da beraberinde getirdi. İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunun yanı sıra birden fazla yerde 2011 yılından bu yana imha edilmeyi bekleyen binlerce ilaç var. 4’lü Koalisyon döneminde AB destekli özel bertaraf merkezi hizmet verdi. Bertaraf merkezi, ilaç taşıma ve personel açısından yetersiz olduğu gerekçesi ile aktif kullanılmadı.

Devrim DEMİR

İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunun yanı sıra birden fazla yerde 2011 yılından bu yana imha edilmeyi bekleyen binlerce ilaç var. 2012 yılında Çevre Yasası'nın yasallaşmasının ardından, tarihi geçmiş ilaçların imha edilemeyip birikmesi ciddi sorunları da beraberinde getirdi.

4’lü Koalisyon döneminde AB destekli özel bertaraf merkezi hizmet verdi.

Bertaraf merkezi, ilaç taşıma ve personel açısından yetersiz olduğu gerekçesi ile aktif kullanılmadı.

İlaçların imha edilmesi ile ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, konuyu yeniden Meclise taşıdı.

Hükümetin 2020 bütçesinde ilaç imha merkezi ile ilgili bir kalem konulması gerektiğine vurgu yaptı.

İncirli ayrıca, ilaç kullanımı ile ilgili eğitim çalışmalarının verilmesi gerektiğini belirterek, otomasyondan ötürü İlaç ve Eczacılık sisteminin geliştirilmesi gerektiğini savundu.

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim ise, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 10 yıldır biriken ilaçların uzun yıllardır imha edilmek için beklediğini ve buna bağlı biriktiğini söyledi.

Besim, ilaçların ayrık yavaş yavaş imha edilmesi için bertaraf merkezinin devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

"YAVAŞ YAVAŞ İMHA…" Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 10 yıldır biriken ilaçların uzun yıllardır imha edilmek için beklediğini söyledi. Besim, ilaçların ayrık yavaş yavaş imha edilmesi için bertaraf merkezinin devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

Besim: “İlaçlar kimyasal olduğu için uygunsuz imha edilemez”

4’lü koalisyon döneminde Sağlık Bakanı olan Filiz Besim, 2011 yılı Mart ayından bu yana imha edilmeyi bekleyen ilaçlarla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Besim, Tıbbi Atık Merkezi’nin AB destekli yapıldığını, ancak yetersiz olduğunu kaydetti.

Atıkların uzun bir süre Mağusa Hastanesinden de Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu’na geldiğini ifade eden Besim, merkezin personel eksikliği ve taşıma açısından eksiklik olduğu gerekçesi ile aktif kullanılamadığını kaydetti.

Özel eczanelerin de tarihi geçmiş ilaçlarının sağlık açısından toplanıldığına dikkati çeken Besim, ilaçların biriktiğini ve uzun yıllardır bekletildiğini kaydetti.

İlaçların kimyasal olduğu gerekçesi ile uygunsuz bir şekilde imha etmenin mümkün olmadığını dile getiren Filiz Besim, atık merkezinin ise sadece ameliyatlarda kullanılan malzemeleri imha ettiğini belirtti.

Besim, biriken ilaçların imha edilmesi ile ilgili ilaçların giriş çıkışı yapılırken otomasyon sisteminin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İNCİRLİ “HÜKÜMETİN SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİL”… Tıbbi atık meselesinin 2012 yılında gündeme geldiğini ve bu tarihten sonra atıkların artık çöplerde imha edilemeyeceği haline geldiğini anlatan CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, hükümetin bunu kucağında bulduğu söyleminin doğru olmadığını belirtti.

İncirli: “Şimdiki hükümetin algısı doğru değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, atıkların korunması, imha edilmesi ile ilgili sorunun tüm dünyanın üzerinde durduğu bir sorun olduğunu dile getirdi.

Çevre bilincinin son 10 yılda KKTC’de geliştiğini çevre ile ilgili meselelerin toplumda gündem oluştuğunu bu adada sadece canlı olarak insanların değil diğer canlıların da korunması gerektiğini savundu.

Çevre yasası geçtikten sonra, biriken ilaçların imha edilemediğini belirten İncirli bertaraf edilmesi gereken binlerce ilaç olduğunu, devletin şuan yapması gerekenin ise ilaçlatın imhası için bir bertaraf merkezi kurulması olduğunu kaydetti.

Şimdiki hükümetin sorunu kucağında buldu gibi bir algı yarattığını da ifade eden İncirli, sorunun yıllardır var olduğunu söyledi.

“İmha merkezi için 2020 bütçesine kalem konulmalı”

2015 yılında tıbbi atık kontrolü tüzüğünün yanı sıra beş altı tüzük yapıldığını ancak tüzükler gereği yerine getirilmediğini kaydeden İncirli, ilaçların imha edilemediğini kaydetti.

AB destekli yapılan bir tesis olduğunu bu tesisin arızalandığını kaydeden İncirli, 4’lü Koalisyon döneminde yeniden çalışmaya başladığını, bu ilaçların bertaraf edilebilmesi için büyük bir maliyeti olduğunu dile getirdi.

Alt yapı ve sınırsız toprağı olmayan güzel adada sağlıklı yaşamanın mümkün olmayacağını ifade eden İncirli, ”Hükümet bir an önce ilaç imha merkezi için 2020 bütçesine bir kalem koymalı. Akıllı ilaç kullanımı için eğitim çalışmaları verilmeli ve otomasyondan ötürü İlaç ve Eczacılık Dairesi geliştirilmeli” dedi.