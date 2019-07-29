Tarihi surlar çöktü

Lefkoşa’nın tarihi surlarının bir bölümü yıkıldı.

Bakımsızlıktan dökülen tarihi surların görüntüsü yürek burktu.

Görüş almak için aradığımız Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, toplantıda olduğunu ifade ederek, daha sonra açıklama yapacağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere Nisan ayında, Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Lefkoşa Surlarına restorasyon çalışmalarının başladığını belirtmişti.

Tuncay, Yiğitler Burcu tarafında yıkılmış ve hasar görmüş surların tamir edileceğini söylemişti.

Bir süre önce, yapılacak restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları arasında Lefkoşa Surlarının da olduğunu dile getiren Tuncay, UNDP işbirliği ile proje çalışmalarına başlandığını kaydetmişti.

Fotoğraflar Murat Şenkul