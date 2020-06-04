Sürücülerin dikkatine
Lefkoşa-Güzelyurt eski anayolunun Serhatköy - Zümrütköy arasındaki kısımında, su boru hattındaki sızıntı nedeniyle yer yer su birikintileri oluştuğundan sürücülerin dikkatli seyretmeleri istendi.
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Lefkoşa-Güzelyurt eski anayolunun Serhatköy - Zümrütköy arasındaki kısımında, su boru hattındaki sızıntı nedeniyle yer yer su birikintileri oluştuğundan sürücülerin dikkatli seyretmeleri istendi.
Sürücüleri yavaş sürmeleri konusunda uyaran polis, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını talep etti.
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