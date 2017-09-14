Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte, "Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumsal Farkındalık ve Aile Eğitimi" düzenledi. Surlariçi’nde görev yapan muhtarların talebi üzerine düzenlenen etkinlikte bölgedeki aileler uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgilendirildi. Bedesten’de gerçekleştirilen etkinlikte Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar konuşma yaptı. Konuşmaların ardından KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitmeni Dr. Gülcem Salarazı da katılan ailelere uyuşturucuyla mücadele hakkında eğitim verdi.

TOMGÜSEHAN: UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMELİ

Etkinlikte konuşma yapan Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, uyuşturucuyla mücadelenin devlet politikası haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Bu illetin birçok aileyi yok etme noktasına kadar getirebildiğini belirten Tomgüsehan, var olan tüm korunma mekanizmalarına rağmen bu yöntemlerin pek de başarılı olamadığına dikkat çekti. Başbakanlık bünyesinde bu konuyla ilgili mücadelenin başladığını ancak bunun devam etmesi gerektiğini kaydeden Tomgüsehan, “Gençleri uyuşturucu kullandıklarında nasıl tanıyabileceğimizi öğrenmeliyiz. Sentetik uyuşturucu gençleri daha kötü noktalara getiriyor. Bu insanlar toplum tarafından dışlandıkça kötü alışkanlıkları da artıyor. Toplumsal bilinci hep birlikte sağlamamız lazım. Bu konuda hepimize çok büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

GÜRÇINAR: BU KOMİSYONLA BİRÇOK AİLEYİ BİLİNÇLENDİRDİK

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Yeşim Gürçınar da, bu komisyonun CTP’nin iktidar olduğu dönemde kurulduğunu, halen aktif çalıştığını ve birçok aileye yönelik yapılan eğitimler sayesinde bilinçlendirme oranının arttığını dile getirdi. CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’ne düzenlenen bu etkinlikten dolayı teşekkür eden Gürçınar, Suriçi bölgesinde bu tip bir eğitimin önemli olduğuna değindi. Gürçınar’ın ardından söz alan KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitmeni Dr. Gülcem Salarazı da uyuşturucuyla mücadele hakkında ailelere bilgi verdi. Eğitimden önce kısa bir konuşma yapan Salarazı, “Çocuklarınızın arkadaşı değil anne babası olun. Yaptıklarını, nerede olduğunu, arkadaşlarını onu sıkmadan takip edin ve bilincinde olun” şeklinde uyarılarda bulundu.