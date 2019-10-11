Sondaj programında değişiklik yok

İtalyan enerji firması ENI, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne taahhüt verdiğini, doğal gaz arama çalışmalarının da devam edeceğini söyledi.

Konu ile ilgili konuşan Kıbrıs Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis, ENI yetkilileri ile bu sabah görüştüğünü ve ENI CEO’su Claudio Descalzi’nin, “Bölgede savaş gemileri varken sondaj yapılmayacak” yönündeki açıklamalarına açıklık getirilmesini istediğini anlattı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Lakkotrypis; “Öyle anlaşılıyor ki, Bay Descalzi’ye, Türkiye’nin bölgede artan provokasyonları konusunda endişeli olup olmadığı soruldu. Ve yanıtından da anlaşılacağı gibi… Endişeli olmadığını ancak bir olayın çıkmasını istemediklerini belirtti” dedi.

Enerji Bakanı Lakkotrypis, görüştüğü ENI sözcüsünün, Descalzi’nin yorumunun çalışanların güvencesi ile ilgili olduğunu ifade ettiğini söyledi.

ENI’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verdiği taahhüdün tartışılmaz olduğunu söyleyen Lakkotrypis, sondaj programına yönelik yapılan çalışmalardan da taahhüdün devam ettiğinin anlaşıldığını söyledi. Lakkotrypis, “Ülkemizde verilen taahhütte hiçbir değişiklik olmadı” dedi.

Lakkotrypis açıklamasının devamında şunları söyledi;

“Şu noktada, sondajın planlaması, başlama tarihi ve seçilen hedefleri biliyoruz ancak bu konuda yorum yapmak istemiyoruz. Kesinleşmiş olmamakla birlikte, sondajın yılsonu veya 2020 yılında başlamasını bekliyoruz”

AFP Haber Ajansı, ENI CEO’su Claudio Descalzi’nin, “Endişeli değilim… (Ama) eğer birileri savaş gemileriyle gelirse, kuyuları açmayacağız” dediğini yazmıştı.

Roma’da gazetecilere konuşan Descalz'nin, “Kesinlikle kuyular için savaş başlatmak istemiyorum” dediği de aktarılmıştı.