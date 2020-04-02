Siber: “Bu salgının üstesinden gelerek normal yaşantımıza döneceğiz”

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Meclis eski Başkanlarından ve eski Başbakanlardan Dr. Sibel Siber başkanlığında oluşturulan Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi, çalışmalarına başladı.

İlk toplantısını Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Başbakanlık Toplantı Salonunda yapan Konsey’in bu çalışmasında Sağlık Bakanı Ali Pilli de hazır bulundu.



Başbakan Ersin Tatar yaptığı konuşmada, önemli olanın virüsün yayılmasını önlemek ve yapılan çalışmaları daha da güçlendirmek olduğunu belirterek, hükümetin bilimsel gerçeklere uygun sürdürebilirlik temelinde çok hızlı hareket ederek ürettiği siyasi kararla neticesinde ülkede yayılımın kontrol altında olduğunun altını çizdi.

Başbakan Tatar, “ inanıyorum ki Sağlık Bakanlığı’mız başta olmak üzere bütün paydaşlar ve çok kıymetli doktorlar, sağlık çalışanları ile yürüttüğümüz mücadele konseyin katkısı ile güçlenerek devam edecektir. Dr. Sibel Siber ve diğer çok kıymetli üyelerin devam eden sürece önemli katkıları olacağından eminim. Bu güne kadar bu mücadeleye katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Dr. Sibel Siber ve diğer konsey üyelerine de bizlere güç verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

9 Marttan bu yana Sağlık Bakanlığı’nın salgın ile hekimleri ve sağlık çalışanları ile çok büyük fedakarlıklarla mücadele ettiğini ifade eden Sağlık Bakanı Ali Pilli de yaptığı konuşmada, kurulan konseyin mevcut mücadeleye güç katacağına inanç belirtti. Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber de yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını ile mücadelenin tüm toplumu ilgilendirdiğini belirterek, salgının, sadece bir kurumun üstesinden gelemeyeceği kadar karmaşık olduğunu, salgın ile mücadelede bütün paydaşların eşgüdüm ve koordinasyonuna ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekti. “İnanıyorum ki bu güne kadar yapılan mücadeleye bizlerin de önemli katkısı olacaktır. Konseyimizin gün saat sınırı tanımadan gereken bütün çalışmaları büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinci ile yürüteceğinden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. Siber, “ümit ediyoruz ki bu salgının üzerinden en kısa sürede geleceğiz ve normal yaşantımıza döneceğiz” dedi. Dr. Siber konuşmasının sonunda halktan kısmi sokağa çıkma yasağı sona erene kadar aile ziyaretlerini ertelemelerini, sık sık ellerini sabunla yıkamalarını ve her koşulda en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunmasını istedi.



5 saat süren toplantıda ortaya çıkan öneri ve tespitler Başbakan Ersin Tatar’a sunuldu.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Tıp-İş Başkanı Dr Ahmet Varış, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr Mustafa Taşcıoğlu, Kıbrıs Türk Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Ahmet Özant, Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi Başhekimi Dr Adil Özyılkan, Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr Erden Aşardağ ve Dr Hakan Dinçyürek katıldı.