Şeker Sigorta’da ‘usulsüz ödeme' iddiaları polislik

Şeker Sigorta Yönetim Kurulu, 2016-2018 Ağustos döneminde yaşandığı iddia edilen bazı ‘usulsüz ödeme’ iddialarını polise taşıdı.

Bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giden Yönetim Kurulu üyeleri, yaklaşık 2 yılı kapsayan ve içerisinde yasaya aykırı yapılan ödemelerin bulunduğu raporu polise sundu.

Raporda, şirket tarafından yüksek oranda yapılan ödemelerin yer aldığı belirtiliyor.

Aktif olmayan danışmanlık şirketine binlerce TL verilmesi de raporda bulunduğu ifade ediliyor.