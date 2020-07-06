Meclis Genel Kurulu, Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının artırımına ve yargının daha verimli çalışmasına için ilişkin düzenlemeler içeren Anayasa değişikliğini OYÇOKLUĞUYLA onayladı. Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte halkoyuna sunulacak.

Yasa Önerisi'nin maddeleri Meclis’in geçen haftaki birleşiminde tek tek oylanmış, bütününün oylaması ise bugüne bırakılmıştı.

Öneri’nin tüm maddeleri 41 kabul, 3 ret, 6 katılmayan; ikinci maddesi 41 kabul, 3 ret, 6 katılmayan ile oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi’nin bütünü ise, 42 KABUL, 3 RET oyu ile onaylandı. 5 milletvekili oylamaya katılmadı.

Hedef yargıç sayısını 16’ya çıkartmak

Yargıdaki yoğunluğa çare olması beklenen Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edilirse halen 1 başkan ve 7 yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, 1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıçtan oluşacak