S. Denktaş: 160 milyon TL’nin tümünü istediler

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Hayvancılar Birliği Başkanı’nın “Doğrudan Gelir Desteği” için bütçede tüm sektörlere ayrılan 160 milyon TL’nin tamamını kendileri için istediğini söyledi.

“Memuru emekliyi ödersiniz, bize mi yok” diyen Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğluları’na bir sohbet sırasında, “Sendikalarla anlaşınız, oradan alıp size verelim” diyen Denktaş, bütçenin ortada olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu yöndeki açıklamalarını, bugün düzenlediği basın toplantısı sırasında yaptı.

Serdar Denktaş şunları söyledi:

“Sendikalar gelir de ‘bize biraz fazla verdin, bunun birazını da hayvancıya ver’, derse, bakarım. Elbette memura ne ödedik, hayvancı ve çiftçiye ne ödedik ayrıca hesaplamak gerekiyor.

Genel bütçe içerisinde hayvancılara ayrıca ödeme yapacak bir imkan yoktur, kaldı ki Tarım Bakanı kendi bütçesinden de bir ödeme yapmayı önermiştir.

Ama bunun memurla, emekliyle ne ilgisi var.

Bu ülkenin geliri bellidir, imkanları bellidir; ‘bunlar para koparmayı bilmez’, diyenler aymazlık yapıyorlar.”