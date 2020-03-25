Prens Charles'ın Covid-19 testi pozitif

Galler Prensi Charles’a coronavirüsü (Covid-19) bulaştığı açıklandı. Cyprus Mail'in İngiliz ITV kanalına dayandırdığı habere göre, İngiliz tahtının varisi 71 yaşındaki Prens Charles'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Haberde Galler Prensi’nin sağlığının iyi olduğu İskoçya’daki konutunda karantinada olduğu belirtildi. Charles’in eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın de test edildiğini yazan gazete sonuçların negatif çıktığını aktardı.

Kıbrıs ziyareti iptal edilmişti

Hatırlanacağı üzere Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 18 Mart’ta gerçekleştireceği resmi ziyaret coronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.