"Seçim sonuçlarına ve halkla rağmen yapılmak istenen bir sivil darbedir" diyen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, "hükümeti kurma görevi"ni talep etti.



Özgürgün, UBP Parti Meclisi'nin kararını açıkladı.



"Seçimin mutlak galibi UBP'ye hükümet kurma görevi tevdi edilmelidir" diyen Özgürgün, eğer hükümeti kuramazlarsa, bu görevi iade edebileceklerini söyledi.



"Halkın onay verdiği bir partiyi hükümet dışına itme gayretlerini saygısızlık olarak görüyoruz" diyen Özgürgün,

halkla rağmen ahkam kesilmemesi gerektiğini söyleyerek, seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.



Özgürgün, "% 35.38 oy oranı ve 21 milletvekili seçimin mutlak galibiyiz" diyerek, henüz görevlendirme olmadığına da dikkat çekti.



Hüseyin Özgürgün "Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ile görüşmeniz nasıl geçti" sorusuna detay vermekten kaçındı, "Biz halen Başbakan ve Başbakan Yardımcısıyız, görüşmemiz doğaldır" dedi.