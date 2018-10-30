UBP’de ‘kurultay sancısı’ sona erdi. Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, “Üyelerin ortaya koyduğu iradeye saygılıyım. Partinin istikrara ve huzura ihtiyacı var” diyerek, ikinci tur yarışından çekildi. Böylelikle partinin yeni Genel Başkanı Ersin Tatar oldu. Tatar'ın başkanlığını bizzat Özgürgün ilan etti.



Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de ‘kurultay sancısı’ sona erdi.

Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, “üyelerin ortaya koyduğu iradeye saygılıyım. Partinin istikrara ve huzura ihtiyacı var” diyerek, ikinci tur yarışından çekildi.

Böylelikle UBP’nin yeni Genel Başkanı Ersin Tatar oldu.

Genel Başkan olmasının ardından ilk açıklamasını YENİDÜZEN’e yapan Ersin Tatar, parti çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Tatar, genel başkan olarak ilan edilmesinin ardından “ilk icraatınız ne olacak” sorumuza, “Parti meclisi adaylarımızın sayımını yapacağız” yanıtını verdi.

Ulusal Birlik Partisi’nde Hüseyin Özgürgün’ün ikinci turda yer almayacağını ve çekildiğini açıklamasının ardından gözler divanın vereceği karar çevrildi.

Kurultayda divan başkanlığı görevini üstlenen Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, divanın bugün saat 11.00’de parti genel merkezinde toplanacağını ve kararını kamuoyuna bildireceğini söyledi.

Töre ayrıca, Kurultayın bir ayağı olan parti meclisi ve yetkili kurumları seçiminin sayım işleminin ise Cumartesi günü saat 9.00’da başlayacağını da belirtti.

SAAT: 14.50

Özgürgün: UBP'nin Kurultayın birinci aşamasını tamamladık. UBP Kurultay’ın ikinci turuna katılmayı uygun bulmuyorum. UBP’nin istikrara ve huzura ihtiyacı vardır. Bugünden itibaren UBP’nin Genel Başkanı olan Ersin Tatar’a görevinde başarılar dilerim. Ülkemize, halkımıza hizmet yoluyla parti tabanımızın beklentisi gereği doğrulara bağlı kalarak, tek başına iktidar yürüyüşünde atacağı her adımda yanında olacağımı belirtmek isterim

UBP eski Genel Başkanı Özgürgün:

“Üyelerin ortaya koyduğu iradeye saygılıyım. Partinin istikrara ve huzura ihtiyacı var”

Hüseyin Özgürgün, tüzük gereği sonuçlanmasa da kurultayın kendisi için tamamlandığını söyledi.

UBP Genel Başkanı olarak katıldığı ve yeni dönemde de aday olduğu kurultayda üyelerin ortaya koyduğu iradeye saygılı olduğunu ifade eden Özgürgün, kurultayın ikinci turuna katılmayı uygun görmediğini aktardı.

Özgürgün, kurultayın ikinci tura taşımada partiye herhangi bir kazanımı olmayacağını da belirtti.

“Partinin tek başına iktidar yürüyüşünde partinin kamplaşarak, ayrışarak kaosa değil istikrara ve huzura ihtiyacı vardır” diyen Özgürgün, “Bugünden itibaren UBP Genel Başkanı olan Tatar’a görevinde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Özgürgün, “UBP’nin tek başına iktidar yürüyüşünde adatacağı her adımda yanında olacağımı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Tatar: “Muhalefetin dozunu biraz da artıracağız”

Özgürgün ardından kısa bir açıklama yapan Tatar da güzel bir kurultay yaşandığını, Özgürgün’ün verdiği karara saygılı olduğunu belirtti.

Tatar, başkanın belli olmasının ardından PM adaylarına ilişkin verilen oyların sayılacağını akabinde de yetkili kurulların oluşacağını dile getirdi.

Özgürgün ile uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını söyleyen Tatar, “Umarım UBP, birlik ve beraberlik içerisinde, partiyi daha güzel günlere taşıyacağız. Parlamentoda muhalefetin dozunu biraz da artıracağız.” dedi.

Töre: “Tüzük gereği genel başkan cumartesi ilan edilecek”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’nın Divan Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Hüseyin Özgürgün’ün ikinci tur başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasına rağmen tüzük gereği, Ersin Tatar’ın genel başkanlığını cumartesi günü ilan edeceklerini söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine değerlendirme yapan Divan Başkanı Zorlu Töre, kurultayın ilk turda tamamlanmaması ve ikinci turun da 3 Kasım Cumartesi yapılacak olmasından dolayı Ersin Tatar’ın genel başkanlık görevine seçildiğini cumartesi saat 09.00’da Atatürk Spor Salonu’nda açıklayacaklarını ifade etti.

Töre, Hüseyin Özgürgün’ün kurultaydaki başkanlık yarışından çekildiğine dair yazısının kendilerine iletildiğini bildirerek, kurultay gündeminin tarihinin Parti Meclisi tarafından daha önce belirlenmesinden dolayı Ersin Tatar’ın genel başkanlığının cumartesi günü divanın tekrar toplanmasıyla ilan edileceğini kaydetti.

Töre, bunun tüzük gereği ve hukuksal bir sorun çıkmaması için gerekli olduğunu ifade etti.

Parti Meclisi için oy sayımı da cumartesi

Zorlu Töre, 3 Kasım Cumartesi günü saat 09.00’da divanın toplanacağını ve Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı ilan edileceğini belirterek, ardından saat 10.00’da da Parti Meclisi üyelikleri için geçen pazar kullanılan oyların sayımına başlanacağını açıkladı.

Öte yandan Töre, divan üyeleriyle birlikte yarın saat 11.00’de UBP Genel Merkezi’nde toplanarak kendi aralarında değerlendirme yapacaklarını da kaydetti.

NOTLAR… BİR DÖNEMİN SONU…

Önce durum değerlendirmesi sonra açıklama

Özgürgün, kesin kararını vermeden önce parti içerisindeki yakın çalışma arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptı.

Görüşmeye Genel Sekreter Dursun Oğuz, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Ersan Saner ile Kutlu Evren’in katıldığı söylendi.

Genel merkezde matem havası…

Özgürgün’ün adaylıktan çekileceğinin belli olmasının ardından genel merkezde adeta matem havası yaşandı.

Parti çalışanlarının oldukça üzgün olduğu gözlemlendi.

Kimi partililer birbirlerine sarılarak teselli vermeye çalışırken, kimi partililer ise gözyaşlarını tutamadı.





Eşyalar tek tek toplandı

Görüşmeden saatler öncesinde Özgürgün’ün genel merkezindeki eşyaları da tek tek toplanmaya başladı.

Özgürgün’ün makamındaki ‘genel başkan’ fotoğrafı da görevliler tarafından araçlara yerleştirildi.





Özgürgün’den basına: “DİSİ Başkanı Neofitu geldiğinde bu kadar ilgi göstermediniz”

Genel merkezdeki açıklamaya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Birçok televizyon kanalı, görüşmeyi canlı yayınlarla izleyicilere aktardı.

Basının ilgisi karşısında Özgürgün de şaşkınlığını gizleyemedi, “DİSİ Başkanı Neofitu geldiğinde bu kadar ilgi göstermediniz” demekten kendini alamadı.

45 dakika ‘özel’ görüşme

Basın toplantısının ardından Tatar ile Özgürgün, yaklaşık 45 dakika baş başa görüştü.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından Tatar, binadan ayrılmak için dışarıya çıktı.

Bu sırada kendisini bekleyen partililerle tokalaşan ve tebrik kabul eden Tatar, basına yeniden kısa bir açıklama yaptı.

Tatar, açıklama sonrasında alkışlar arasında aracına bindi.





Çaluda ve Pilli detayı

Tatar ile Özgürgün görüşmesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Tatar’ın görüşmeye UBP Milletvekilleri Aytaç Çaluda ve Ali Pilli ile katılması oldu.

Hatırlanacağı üzere hakkında polis soruşturması bulunan Çaluda’nın dokunulmazlığı geçtiğimiz haftalarda kaldırılmıştı.

