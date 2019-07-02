Özersay, Cenevre yolcusu

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, temaslarda bulunmak üzere Cenevre’ye gidiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cenevre’de bazı görüşmeler yapacağını duyuran Özersay, “Uzun ve uykusuz geçen zor bir gecenin ve günün ertesinde şimdi Cenevre yolcusuyuz. Ülkemizi uluslararası alanda temsil etmek ve Kıbrıs Türkünün farklı platformlarda sesinin duyulmasını sağlamak için çalışmaya devam” dedi.