ODTÜ Kalkanlı kampüsünde işten durdurmalar başladı

67 yaşına gelen personelin sözleşmesinin fesih edileceği kararı ile birlikte üniversitede pek çok bölümünün kurucu hocaları işlerinden olacak.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde görev yapan akademik personel için Rektörlük tarafından 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş sınırının 67 olarak uygulanmasına yönelik karar verildiği duyuruldu.

Duyurunun ardından ise aynı gün 67 yaş üzerindeki içlerinde profesör de olan hocaların 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kontratlarının feshedilip işlerine son verildiği bildirildi.

Yaşananların ardından üniversitede örgütlü sendika ODTÜ-SEN okulda öğretim elemanı fazlalığının bulunmadığını ve hedefin sendika olduğunu belirterek “Bu yeni karar ile 67 yaşına ulaşmış hocalarımız emekli edilmemekte, işten atılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Hem sakıncalı hem de yanlış buluyoruz

Sendika yaptığı açıklamada, ODTÜ Yönetim Kurulunca alındığı belirtilen kararın ne tarihinin, ne de numarasının bildirildiğini belirterek, yönetim tarafından kendilerine “Ankara ile uyumluluk” gerekçesiyle böyle bir kararın alındığının bildirildiğini söylediler.

Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Yaptığımız araştırmalar sonucu bu kararın 29 Nisan 2019 tarihinde alelacele Skype üzerinden yapılan bir toplantı ile alındığı bilgisine ulaşmış bulunuyoruz. Bu kararı hem kampüsümüzdeki eğitim faaliyetleri açısından sakıncalı buluyor, hem de bu kararın alınma, duyurulma ve uygulanma şeklini yanlış buluyoruz.”

“Bu kararın gerekçesini anlamak mümkün değildir”

“Kampüsümüz’de hoca fazlalığı yoktur, hele yaşlı hoca fazlalığı hiç yoktur” ifadeleri kullanılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanmış herhangi bir çalışının dahi üniversitede olmadığının altı çizildi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu yeni karar ile 67 yaşına ulaşmış hocalarımız emekli edilmemekte, işten atılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kaybımız sadece bu hocalarla sınırlı kalmayacağını; çalışanların kendilerini güvencede hissetmeyeceği ve bu sebeple de istifaların yaşanacağı uyarısında bulunan Sendika uyarıda bulundu: “Bu kayıplarla bazı bölümler işleyemez hale gelecek, en azından bir yüksek lisans programı da kapanma tehlikesi altına girecektir. Onaylanmış bir yüksek lisans programı da aynı sebeplerden başlatılamamaktadır. Zaten öğrenci ve eleman çekmekte zorlanan kampüsümüzün sıkıntıları bu karar ile katlanacaktır. Bu karar alınmadan önce profesyonel bir kuruluştan bekleneceği gibi bir etki değerlendirmesinin yapıldığına dair bir kanıt da yoktur. Dolayısıyla bu kararın gerekçesini anlamak mümkün değildir. “

Vefa kültürüne aykırı

Yeni kara ile Üniversite’nin pek çok bölümünün kuruluşunda yer alan ve emek harcayan hocaların ve profesörlerin de işlerinden olacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazıları mensubu olduğu bölümleri kurmuş, bölümlerini tek kişi idare etmişlerdir. Bir geçiş dönemi dahi tanımadan hocalarımızın bu şekilde alelacele ve kaba bir mektup ile kapının önüne koyuluyor olması hem bu hocalarımızın emeğine haksızlıktır, hem de ODTÜ’nün vefa kültürüne aykırıdır. Nitekim bu durum sadece öğretim üyeleri arasında değil, öğrenciler arasında da infial yaratmıştır.”

Hedef sendika

YENİDÜZEN’e konuşan ODTÜ-SEN temsilcisi, söz konusu karar ile esas hedefin sendika olduğunu belirterek, “Üniversitede toplu iş sözleşmesi olmadığı için güvencesiz bir durumdayız. Yönetim sendikanın etkisini kırmak için böyle bir karar aldı” ifadelerini kulandı.

67 yaş üzeri hocaların sendikada etkin ve aktif olduğunun altını çizen sendika temsilcisi, “bu hocalarımız hem sendikada aktif hem de yönetimde eleştireldir. Bunu söylemiyorlar ama esas olarak bu hocalardan kurtulmak için böyle bir karar aldılar” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Üniversiteyi polise doldurdular

Üniversitenin her yıl düzenlenen şenliklerinde bu yıl geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla polisin olduğunu da sözlerine ekleye sendika temsilcisi, “Bu inanılmaz rahatsız edici ve can sıkıcı bir durum idi” dedi.

Açıklamanın tam metni:

30 Nisan günü kampüs hocalarına yollanan bir e-posta mesajı ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde görev yapan akademik personel için 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş sınırının 67 olarak uygulanmasına karar verildiği duyurulmuştur, ve aynı gün 67 yaş üzerindeki hocalarımıza 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kontratlarının feshedilip işlerine son verildiği kampüs rektörümüzün imzaladığı bir yazı ile bildirilmiştir. ODTÜ Yönetim Kurulunca alındığı belirtilen bu kararın ne tarihi, ne de numarası bildirilmiştir, fakat gerekçenin Ankara kampüsü ile “uyumluluk” olduğu belirtilmiştir. Yaptığımız araştırmalar sonucu bu kararın 29 Nisan 2019 tarihinde alelacele Skype üzerinden yapılan bir toplantı ile alındığı bilgisine ulaşmış bulunuyoruz. Bu kararı hem kampüsümüzdeki eğitim faaliyetleri açısından sakıncalı buluyor, hem de bu kararın alınma, duyurulma ve uygulanma şeklini yanlış buluyoruz. Ayrıca gerekçesinin de meşru olmadığını düşünüyoruz.

Akademik atama ve yükseltme kriterlerinde, Ankara ile Kıbrıs kampüsleri arasında uyum olmasında hiçbir sakınca görmemekteyiz ve bunun liyakat açısından da önemli olduğunu düşünmekteyiz. Fakat söz konusu kararın sebebi ‘uyumluluk’ ise, iki kampüs arasında diğer konularda neden uyum olmadığını sorgulamak isteriz. Bunlardan biri çalışma şartlarıdır ki iki kampüsün statüsündeki farklılıklar bu konudaki uyumu imkânsız kılmaktadır. Örneğin, Ankara kampüsünde hocalar dönem başına iki ders verirken Kıbrıs hocaları üç ders vermektedir. Ankara hocalarının iş garantisi varken Kıbrıs hocalarının kontratları seneliktir. Ankara hocaları TC devlet memuru kanunlarına tabi iken, Kıbrıs kampüsü mensupları KKTC yasalarına göre SSK’ya bağlı işçi statüsünde çalışmaktadır. Sabbatical haklarımız da Ankara kampüsünün sağladığı hakların gerisindedir ve Ankara kampüsü hocalarının yararlanabildiği pek çok ulusal ve uluslararası araştırma kaynaklarına da ulaşımımız yoktur.

Kampüsümüzde hoca fazlalığı yoktur, hele yaşlı hoca fazlalığı hiç yoktur. Kampüsümüz sadece 14 yaşında olduğu üzere, kampüsümüzden emeklilik hakkı kazanmış herhangi bir çalışan da yoktur. Bu yeni karar ile 67 yaşına ulaşmış hocalarımız emekli edilmemekte, işten atılmaktadır. Kampüsümüzdeki 13 bölümün ortalama hoca sayısı 4.8’dir. Bu bölümlerden bazıları lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans eğitimi de vermektedir. Bazı bölümlerdeki hoca sıkıntısı kronik haldedir, dolayısıyla açıkların kapatılabilmesi için dışarıdan hocalar getirilmektedir. Akademik personel değişim oranı da çok yüksektir ve bu kampüsümüzün önemli sorunlarından biridir. Ayrıca kampüsümüzün sadece beş adet profesör ünvanlı hocası vardır ve bu yeni kararla en az üç tanesinin işine son verilmektedir. Kaybımız sadece bu hocalarla sınırlı kalmayacaktır; son yıllarda gittikçe artmış olan kampüs yönetiminin bu tip duyarsız davranışlarına karşı çalışanlar kendilerini güvencede hissetmemekte ve bu sebeple istifalar da yaşanmaktadır. Bu kayıplarla bazı bölümler işleyemez hale gelecek, en azından bir yüksek lisans programı da kapanma tehlikesi altına girecektir. Onaylanmış bir yüksek lisans programı da aynı sebeplerden başlatılamamaktadır. Zaten öğrenci ve eleman çekmekte zorlanan kampüsümüzün sıkıntıları bu karar ile katlanacaktır. Bu karar alınmadan önce profesyonel bir kuruluştan bekleneceği gibi bir etki değerlendirmesinin yapıldığına dair bir kanıt da yoktur. Dolayısıyla bu kararın gerekçesini anlamak mümkün değildir.

İşine son verilen ve/veya verilmeye çalışılan hocalarımız bu kampüsümüzde senelerdir emek vermektedir. Kendileri çok aktif çalışanlarımızdan olup genç hocalardan dahi daha çok kampüsün akademik ve sosyal aktivitelerine katkıda bulunan hocalarımızdır. Bazıları mensubu olduğu bölümleri kurmuş, bölümlerini tek kişi idare etmişlerdir. Bir geçiş dönemi dahi tanımadan hocalarımızın bu şekilde alelacele ve kaba bir mektup ile kapının önüne koyuluyor olması hem bu hocalarımızın emeğine haksızlıktır, hem de ODTÜ’nün vefa kültürüne aykırıdır. Nitekim bu durum sadece öğretim üyeleri arasında değil, öğrenciler arasında da infial yaratmıştır.

Yukarıda sıraladığımız faktörler göz önünde bulundurularak alınan bu kararın geri çekilmesini ve hocalarımızın pozisyonlarına iade edilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde başta yasal yollar olmak üzere hocalarımızın haklarını savunacağımızı bildirir, herkesi ODTÜ değerlerine ve prensiplerine göre davranmaya ve bu değer ve prensiplere sahip çıkmaya davet ederiz.