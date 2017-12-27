Müzik Sahnede Daha Güzel

Ersin Kâşif

Son zamanlarda, Kıbrıs’ın kuzeyinde müziğe çok büyük katkılar yapan ve kayıt aşamasında profesyonelleşmenin kapısını açan Re-Chord Studio, yine kendi bünyesinde kurulu sanat merkeziyle de adından söz ettiriyor. 18 Aralık 2017 akşamı farklı enstrümanlar çalan gençler sahneye çıktılar ve performanslarını sergilediler. Yeni bir yıla girecek olmanın heyecanıyla hem çaldılar, hem söylediler. Gecede gitar, bateri, keman, piyano, bağlama, çello sololar bir yana, şan performansıyla dikkat çeken gençler de çok beğenildi. Gitar çalıp şarkı söyleyen gençler çok beğenildi. Türkçe ve ingilizce şarkılar bol bol alkış aldı. Genç yaşta insanların okulları yanında bir enstruman çalmaları, amatör müzik çalışmalarını başarılı bir şekilde sahneye koymaları çok güzel. Geceyi düzenleyen Re-Chord Studio direktörü Kutay Alicik ve tüm katkı koyanları, sahneye çıkan genç müzisyenlerimizi Adres müzik olarak kutluyoruz.

İşte sahnede performans gösteren gençler; Ada Eraslan (gitar), Ege Kezkinköz (gitar), Bartu Kaşif (bateri), Gülşahan Erciyes (Gitar), Selma Asvaroğlu (keman), Göknur Aslan (piyano), Ayşegül Ulubay (Şan), İmran Güçlü (gitar), Tan Poyrazlı (bateri), Uras Yitmen (gitar), Ayşen Karabela( keman), Berkan Bengihan(gitar), Nevzat Asvaroğlu(gitar), Ersin Ced(bateri), Arda Tüccaroğlu(gitar), Salih Safter(gitar), Vural Aşıcıoğlu(bateri), Hasan Uğurelli(bağlama), Çise Ruh(şan), Merve Ruh(gitar), Mustafa Gökalp Aslan(gitar), Arda Safaoğlu(keman), Bulut Altınçay(bateri), Erin Elagözlü(gitar), Doruk Bengilhan(bateri), Laçin Aslım(gitar), Sezer Köroğlu(gitar), Ege Eraslan(çello), Rıfat Eryaman(bas gitar), Türkan Şentip(şan).