MİLLETVEKİLLERİ NETLEŞİYOR
Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan 300 sandığa göre resmi olmayan milletvekilleri dağılımı
Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan 300 sandığa göre resmi olmayan milletvekilleri dağılımı:
LEFKOŞA
UBP- Faiz Sucuoğlu
UBP- Ersin TATAR
UBP- Hüseyin Özgürgün
UBP- Hasan Taçoy
UBP- Olgun Amcaoğlu
UBP- Zorlu Töre
CTP- Tufan Erhürman
CTP- Sıla Usar İncirli,
CTP- Özdil Nami
CTP- Doğuş Derya
HP- Kudret Özersay
HP- Tolga Atakan
HP- Gülşah Sanver Manavoğlu
TDP- Cemal Özyiğit
DP- Serdar Denktaş
YDP- Bertan Zaroğlu
GİRNE
UBP-Kutlu Evren
UBP Ünal Üstel
UBP- İzlem Gürçağ
UBP- Özdemir Berova
CTP- Fazilet Özdenefe
CTP- Fikri Toros
HP- Erek Çağatay
HP- Jale Refik Rogers
TDP- Zeki Çeler
YDP- Fuat Tek
MAĞUSA
UBP- Sunat Atun
UBP - Dursun Oğuz
UBP- Oğuzhan Hasipoğlu
UBP- Ersan Saner
UBP- Resmiye Canaltay
CTP- Erkut Şahali
CTP- Teberrüken Uluçay
CTP- Asım Akansoy
HP- Hasan Topal
HP- Ayşegül Baybars
TDP – Hüseyin Angolemli
DP- Fikri Ataoğlu
YDP- Erhan Arıklı
İSKELE
UBP- Nazım Çavuşoğlu
UBP- Önder Sennaroğlu
UBP- Yasemin ÖZTÜRK
CTP- Biray Hamzaoğlulları
HP- Mesut Genç
GÜZELYURT
UBP- Ali Pilli
UBP- Menteş Gündüz
CTP- Armağan Candan
HP- Hasan Büyükoğlu
LEFKE
UBP- Aytaç Çaluda
CTP- Salahi Şahiner