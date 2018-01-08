MİLLETVEKİLLERİ NETLEŞİYOR

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Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan 300 sandığa göre resmi olmayan milletvekilleri dağılımı

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Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan 300 sandığa göre resmi olmayan milletvekilleri dağılımı:

 

LEFKOŞA

UBP- Faiz Sucuoğlu

UBP- Ersin TATAR

UBP- Hüseyin Özgürgün

UBP- Hasan Taçoy

UBP- Olgun Amcaoğlu

UBP- Zorlu Töre

CTP- Tufan Erhürman

CTP- Sıla Usar İncirli,

CTP- Özdil Nami

CTP- Doğuş Derya

HP- Kudret Özersay

HP- Tolga Atakan

HP- Gülşah Sanver Manavoğlu

TDP- Cemal Özyiğit

DP- Serdar Denktaş

YDP- Bertan Zaroğlu

 

GİRNE

UBP-Kutlu Evren

UBP Ünal Üstel

UBP- İzlem Gürçağ

UBP- Özdemir Berova

CTP- Fazilet Özdenefe

CTP- Fikri Toros

HP- Erek Çağatay

HP- Jale Refik Rogers

TDP- Zeki Çeler

YDP- Fuat Tek

 

MAĞUSA

UBP- Sunat Atun

UBP - Dursun Oğuz

UBP- Oğuzhan Hasipoğlu

UBP- Ersan Saner

UBP- Resmiye Canaltay

CTP- Erkut Şahali

CTP- Teberrüken Uluçay

CTP- Asım Akansoy

HP- Hasan Topal

HP- Ayşegül Baybars

TDP – Hüseyin Angolemli

DP- Fikri Ataoğlu

YDP- Erhan Arıklı

 

İSKELE

UBP- Nazım Çavuşoğlu

UBP- Önder Sennaroğlu

UBP- Yasemin ÖZTÜRK

CTP- Biray Hamzaoğlulları

HP- Mesut Genç

 

GÜZELYURT

UBP- Ali Pilli

UBP- Menteş Gündüz

CTP- Armağan Candan

HP- Hasan Büyükoğlu

 

LEFKE

UBP- Aytaç Çaluda

CTP- Salahi Şahiner

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