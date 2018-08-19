“Kıbrıslı Türklere bakış açısını değiştirdi”

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2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kofi Annan’ın tarih boyunca Kıbrıs sorununu en fazla çözüme yaklaştıran BM lideri olduğunu, çözüm planının hazırlanmasıyla da ortaya koyduğu çabalarla Kıbrıs müzakere tarihine adını yazdırdığını dile getirdi.

Kıbrıs müzakereleri sürecinde Kofi Annan ile birçok kez masaya oturan dönemin Kıbrıslı Türk Lideri Mehmet Ali Talat, “Annan döneminde Kuzey Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk toplumda Denktaş’ın ekarte edilmesi sayesinde, Kıbrıs trük toplumun evet sonucu çıkması, dünyanın Kıbrıslı Türklere yönelik olumsuz bakış açısının değiştirmiş oldu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Akıncı: “Çözüm çabaları çerçevesindeki katkılarıyla saygı ile hatırlanacak”

Kofi Annan vefatını üzüntüyle öğrendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Annan’ın Kıbrıs sorununun çözüm çabaları çerçevesinde kendi adıyla anılan planın hazırlanması sürecindeki katkılarının her zaman saygı ile hatırlanacağını aktardı.

“BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Diğer hizmetleri yanında, Kıbrıs sorununun çözüm çabaları çerçevesinde kendi adıyla anılan planın hazırlanması sürecindeki katkıları her zaman saygı ile hatırlanacaktır. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin acısını paylaşır, başsağlığı dilerim.”

CTP: “Kıbrıslı Türkler tarafından her zaman saygı ve sevgi ile anılacaktır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Kıbrıslı Türklerin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan kapsamlı çözüm planına ismini veren BM eski Genel Kofi Annan'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunduklarını belirtti. Dünya barışına yapmış olduğu katkılardan ötürü Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılmış olan Kofi Annan ile ilgili CTP, şu açıklamayı yaptı:

"Kıbrıslı Türklerin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan kapsamlı çözüm planına ismini veren BM eski Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Dünya barışına yapmış olduğu katkılardan ötürü Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılmış olan Kofi Annan, Afrikalı ilk BM Genel Sekreteri olarak da insanlık tarihine geçmiştir. Kıbrıs sorununun kalıcı bir şekilde çözülmesi, sürdürülebilir barış ortamına ulaşılması ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası anlamda hak ettiği yeri alması için ciddi bir çaba ortaya koymuş olan Kofi Annan Kıbrıslı Türkler tarafından her zaman saygı ve sevgi ile anılacaktır."

Kofi Annan kimdir?

8 Nisan 1938'de Gana'nın Kumasi şehrinde doğan Kofi Annan, üniversite eğitimini Gana, ABD, ve İsviçre'de yaptıktan sonra BM'de çalışmaya başladı. Bütün iş hayatı boyunca, Birleşmiş Milletler'in değişik branşlarında çalıştı. Genel Sekreter seçilmeden önce, Genel Sekreter Müsteşarlığı yapmaktaydı. 13 Aralık 1996'da Boutros Boutros-Ghali'den sonra Birleşmiş Milletler'in yedinci Genel Sekreteri olarak seçildi. 2001 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. 10 yıllık bir hizmetten sonra Annan 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-moon'a devretti.

2003 yılında Kıbrıs Sorunu'na yeni çözümler önermesi ve adada yapılan referanduma öncülük etmesine rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni verdiği Hayır oyundan sorumlu tutmakta etkisiz kaldı.



Annan planı

Yine 2003 yılında ABD'nin Irak'a yaptığı müdahale sırasında Kofi Annan'ın liderliğindeki Birleşmiş Milletler'in devre dışı kalarak ABD'nin güdümünde hareket etmesi Kofi Annan'ın eleştirildiği önemli noktalardandır.

2006 yılında, siyasi mercilere sunduğu "Annan Planı" ile Kıbrıs'ta bir barış sağlamaya çalışmış, bu plan Kıbrıs Türkleri tarafının referandumda kabul etmesine rağmen Kıbrıs Rumlarının referandumda hayır demesi üzerine yürürlüğe girmemiştir.

2 Ağustos 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun Kofi Annan'ın Suriye özel temsilciliği görevini bıraktığını açıkladı.

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat:

“Dünyanın Kıbrıslı Türklere yönelik olumsuz bakış açısının değiştirdi”

Mehmet Ali Talat, Kofi Annan ile ilgili şunları söyledi: “Kıbrıs müzakere tarihine geçti. Onun döneminde çok önemli adımlar onun atıldı. Özellikle ilk kapsamlı çözüm planı onun döneminde hazırlandı. Tabi daha önce Butros Gali’nin çok büyük çabaları ve katkıları oldu. Bunu da inkar etmemek lazım. İlk fikirler dizisini hazırlayan, Kıbrıs çözüm temellerini ortaya koyan Butros Gali idi. Ancak her şeyi ile çalışacak çözüm planını Kofi Annan’ın liderliğindeki BM hazırladı. O nedenle Kıbrıs müzakere tarihine adını yazdırdı. Çok çaba ortaya koydu. Onun döneminde Kıbrıs sorunun çözümüne çok yaklaşıldı. Onun dönemi bir de çok önemli bir bilgiyi dünya kamuoyuna ifşa etti. O da Kıbrıs sorunun çözümü o güne kadar bütün dünyanın zannettiği gibi, Kıbrıslı Rumların çok büyük bir hedefi değildi. Aynı zamanda Kıbrıslı Rumlar bazı avantajlarını kaybetmemek için bugüne kadar Türk liderliğinin uzlaşmazlığını açıkça kullanıyordu, bu ortaya çıktı. Yani her şeyin sorumluluğunu Kıbrıs Türk liderliğine atarak kendilerin çözüm yanlısı gösteriyorlardı. İlk defa Kofi Annan döneminde Kuzey Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk toplumda Denktaş’ın ekarte edilmesi sayesinde, Kıbrıs trük toplumun evet sonucu çıkması, dünyanın Kıbrıslı Türklere yönelik olumsuz bakış açısının değiştirmiş oldu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Kofi Annan Kıbrıs sorunun çözümüne büyük gayret gösterirken o dönemde, benim de bu konuda istekli olduğumu tespit ettiği için ilişkilerimiz çok iyiydi. Tabi bu ilişkiler resmi ilişkilerdi. Papadopulos’un çözüm istemediğini tespit etikten sonra Papadopulos ile ilişkilerini çok sınırladı ve ona karşı hep eleştirel oldu. Bana ve bizim ekibimize karşı ise son derce olumlu ve yakın davrandı. Kofi Annan Kıbrıs sorunun çözümüne o kadar yaklaştığımız halde bunun başarılı olamamasından çok büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bunu defalarca ifade etti, bana da ifade etti. Tabi o da Kıbrıslı Rumların çözümü reddedebileceğine hiç ihtimal vermiyordu, bu da unutmamak lazım. Onun için büyük hayal kırıklığı yaşadı.

CTP: Kıbrıslı Türkler tarafından her zaman saygı ve sevgi ile anılacaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden de Kofi Annan’ın ölümü üzerine yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kıbrıslı Türklerin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan kapsamlı çözüm planına ismini veren BM Eski Genel Sekreteri Sn. Kofi Annan'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Dünya barışına yapmış olduğu katkılardan ötürü Nobel Barış Ödülü ile onurlandırılmış olan Kofi Annan, Afrikalı ilk BM Genel Sekreteri olarak da insanlık tarihine geçmiştir. Kıbrıs sorununun kalıcı bir şekilde çözülmesi, sürdürülebilir barış ortamına ulaşılması ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası anlamda hak ettiği yeri alması için ciddi bir çaba ortaya koymuş olan Kofi Annan Kıbrıslı Türkler tarafından her zaman saygı ve sevgi ile anılacaktır."