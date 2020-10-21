Karantinadan kaçışa Soruşturma

Lefkoşa-Mağusa anayolunda Pazar akşamı meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı'nın ‘karantinadan kaçtığı’nın ortaya çıkması, karantina merkezlerindeki ‘güvenliği’ yeniden gündeme taşıdı, bakanlık kaçışa soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kazada ölen 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı’nın karantinadan kaçışı ile ilgili “hiçbir kurumu suçlamadığını” ancak ilgili otele ve sorumlu olanlara soruşturma açıldığını söyledi.

Bakan Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın karantina otellerde bulunan kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu, güvenlik ile ilgili sorumluluğun ise tesis sahipleri, polis, Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları’nda savundu.

Devrim DEMİR

Lefkoşa-Mağusa anayolunda Pazar akşamı meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının ‘karantinadan kaçtığı’nın ortaya çıkması, karantina merkezlerindeki ‘güvenliği’ yeniden gündeme taşıdı…

Sağlık Bakanı Ali Pilli kazada hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı’nın ‘karantinadan kaçışı’na ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın karantina otellerde bulunan kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu belirtti, güvenlik ile ilgili ise tesis sahipleri, polis, Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları’nın sorumlu olduğunu savundu.

Karantina otellerinde sürekli değişken bir sayı olduğunu da kaydeden Pilli, şu anda yaklaşık 4 bin kişinin bulunduğu söyledi.

“Kaçışla ilgili hiçbiri kurumu suçlayamam”

Ali Pilli, Pazar akşamı Lefkoşa-Mağusa anayolunda meydana gelen ölümlü kazaya ilişkin de konuştu.

Bakan Pilli, kazada ölen kızın karantinadan kaçtığını doğruladı, kaçışla ilgili hiçbir kurumu suçlamadığını ancak ilgili otele ve sorumlu olanlara soruşturma açıldığını söyledi.

“Tedbirler arttırılacak… Devlet kurum ve kuruluşlarında tarama yapılacak”

Bakan Pilli, ‘yerel’ vakalara ilişkin de değerlendirme yaptı. Temaslı ekiplerinin büyük bir titizlikle çalıştığını ifade eden Pilli, “bakanlığın önümüzdeki günlerde bir takım kararlar alınacağını” kaydetti.

Yerel vakalarda artış olmadığını savunan Pilli, bu kişilerin temaslı olduklarını ve gözetim altında tutulan kişiler olduğunu vurguladı.

Pilli, “Sağlık Bakanlığı olarak önümüzdeki günlerde bazı kararlar üretmeye hazırlanıyoruz. Devlet kurum ve kuruluşlarında geniş bir tarama yapacağız. Bu süreçte de temaslı ekiplerimiz oldukça hassas ve dikkatli çalışıyor” dedi.

“Üç günlük karantinasız giriş sadece kumar için gelenlere değil, herkese…”

Ülkeye üç günlük karantinasız giriş uygulamasının tamamen yanlış anlaşıldığını da savunan Bakan Ali Pilli, bu kararın ülkeye giriş yapan herkes için geçerli olduğunu, sadece kumar oynayanlara yönelik bir uygulama olmadığını kaydetti.

Pilli, birçok doktorun ameliyat için ülkeye geldiğini, öğrenci ailelerinin de gelmeye başladığını kaydederek şunları söyledi: “Ülkede öğrenciler var, çocuğunu yerleştirmek isteyen anne babalar. Cenaze için, hastanelere ameliyatlar için gelen doktorlar var. Bu uygulama ülkede geniş bir yelpazeye hizmet ediyor. Bu 3 günlük karantinasız giriş bilimsel bir uygulamadır. Bu ülkede birçok işin dönmesi için önemli bir karardır. Karantinada olan bir kişinin testi 14 günde de 21 günde de pozitif çıkabilir. Bu uygulamayı halkımız lütfen yanlış algılamasın”

Pilli ceza yetkilerini hatırlattı…

Yapılan yasal değişiklikle bakanlığın artık ceza yetkisi olduğunu ifade eden Pilli, “Karantina kurallarını ihlal eden kişi veya kişilere 5 asgari ücret ve 2 yıla kadar hapis cezası uygulama yetkimiz var. Bu yüzden herkes kurallara uymak zorunda” dedi.

“Bir ölüm daha olmadan bu süreci atlatmak istiyoruz”

Pandemi Hastanesi ile ilgili de YENİDÜZEN’e bilgi veren Ali Pilli, 29 Eylül tarihinde yapımına başlanan hastanede sona gelindiğini kaydetti. Son çalışmaların yapıldığı hastanede açılış için geri sayıma başlandığını kaydeden Pilli şöyle konuştu: “Bu süreçte Mart ayından bugüne doktorlarımız, hemşirelerimiz tecrübe kazandı. Birçok şeyin üstesinden geldik, bir daha ölüm olmadan atlatmak istiyoruz bu süreci. Sağlık çalışanlarımız büyük bir emek harcıyor. Açılışına günler kala hastanemizle beraber sağlık alt yapımız daha da güçlendi”

“Halkımız kurallara uysun önümüz kış”

Önümüzün kış olduğuna da işaret Pilli, halka kurallara uyma konusunda çağrıda bulundu.

Sağlıkta politika olmadığını ifade eden Pilli, “Önümüz kış, halkımız üç kurala harfiyen uysun. Yeni bir hastanemiz olacak ancak biz tedbirimizi elden bırakmayalım. Sosyal mesafe kurallarına mutlaka dikkat edelim, hijyen ve maskeyi ihmal etmeyelim. Bu kurallara uyarsak bu salgını hafif bir şekilde geçireceğiz” dedi.