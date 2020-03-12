İşte Bakanlar Kurulu kararları

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay toplantının devam ettiğini belirtti, kararları açıkladı. Özersay, hem dışarıdan gelecek riski azaltmak, hem de içeride yayılma riski azaltmak için bir takım tedbirler alındığını belirtti...

İşte o kararlar ve tedbirler:

- Akyar (İki Buçuk Mil) ve Yeşilırmak Kapıları 22 Mart’a kadar kapatıldı, (Kermiya, Ledra Palace, Beyarmudu kapıları açık)

-İtalya, Irak, Çin, Güney Kore’nin yanı sıra, Fransa, ispanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Belçika, Singapur, Avusturya, Bahreyn, Hollanda, Hong Kong ve Katar’dan gelecek olan yolcuların ve bu ülke vatandaşlarının hava, kara, deniz kapılarından girişi yasaklandı.

- Yurt dışından gelişlerde; muhaceret izinli olanlar ve ülke vatandaşları ülkeye girebilecek ama evde 14 gün gözetimde tutulacak. Buna uymayanlar aleyhinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca Sağlık Bakanlığı gerekli tüm tedbirleri alacak. Bu uygulama bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek, 1 Nisan 2020’ye kadar yürürlükte olacak. İhtiyaç hissedilirse yeniden değerlendirme yapılacak.

- Tüm okulların tatil süresi 22 Mart’a kadar uzatıldı.

- 3 Nisan 2020’ye kadar tüm okullardaki aktiviteler de askıya alındı.

- Tüm sinema, tiyatro, konser gibi kitle diğer toplantıları ve mitingler 22 Mart’a kadar iptal edildi. Yurt dışına gidilmemesi çağrısı yapıldı.

- Tüm spor müsabakaları 22 Mart’a kadar durduruldu. Bu tarih ertesinde yeniden takvimlendirme yapılacak.

- Yeni çalışma ÖN izinleri de 22 Mart’a kadar durdurulacak.

- Maske, eldiven, dezenfektanlar, alkoller denetimli mal olarak ilan edildi. Bundan sonra bu mallara fahiş fiyat uygulayanlara veya stoklayalanlara ceza kesilecek.

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Özersay: "Olağanüstü Hal İlanı söz konusu değil, olağanın dışında bir durum söz konusu olduğu için tedbirler alınıyor"

"Önümüzdeki saatler ve günlerde başka tedbirler de yürürlüğe konabilir"

"Toplantı sonrasında gerekirse yeniden açıklama yapılacak"

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Az önce itibarıyla kendisinin bilgisinde başka bir vakanın olmadığını da söyleyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, bilgi gizlemenin söz konusu olamayacağını altını çizdi.

Özersay, Polis Genel Müdürlüğü ile görüşüldüğünü, denetimlerin yapıldığını belirtti. Sosyal medyada dolaşan ve bazı haber sitelerine de yansıyan karantinadaki hastaların dolaştığına ilişkin haberlere de değinen Özersay, dolaşan kişilerin yandaki otelde konaklayan turistler olduğu tespitini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin soru üzerine ise, bunun konuşulmadığını söyleyen Özersay, şu anda önemli olanın toplum sağlığı olduğunu belirtti.

Gözetim altında binalardaki turistlerin 14 gün sonra mı, yoksa özel tedbirler alınarak daha önce mi gönderileceğine ilişkin henüz karar alınmadığını belirten Özersay, devam eden toplantıda bunun ele alınacağını açıkladı.

SAAT 11:00

Coronavirüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında başlayan olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı az önce toplantıdan ayrıldı. Bakanlar Kurulu toplantısının halen sürdüğü belirtildi. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü toplanmış, Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu toplantı salonundaki toplantı 09.40’ta başlamıştı.

Olağanüstü toplantıda, ülkedeki Coronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı için Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Ersin Tatar tarafından karşılandı. Akıncı ve Tatar’ın Coronavirüs önlemleri çerçevesinde birbiriyle el sıkışmaması, bunun yerine ellerini göğüslerine götürerek selamlaşmaları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görev süresi içinde Bakanlar Kurulu’na beşinci kez başkanlık etti. UBP-HP koalisyonu hükümeti döneminde ise Bakanlar Kurulu ilk kez Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.