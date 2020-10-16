İngiltere’den ‘irade’ çağrısı

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin örgütleri Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği ve CTP Londra Dayanışma Derneği ortak açıklama yaptı, Kıbrıs seçimlerine yönelik baskı, müdahale ve tehditleri kınadı.



Derman Saraçoğlu ve Cemal Arkut imzalarıyla yayınlanan açıklamada, 18 Ekim Pazar günü yapılacak Toplum Liderliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaşananların dikkatle izlendiği belirtildi.

“Ankara’nın adeta kendi adayını Kıbrıslı Türklere zorla dayatarak seçtirmek için toplum iradesine müdahale edildiği” belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun ada üzerinde yok sayılmak istendiği ifade edildi.



Ankara’daki Erdoğan-AKP iktidarının Kıbrıs’ta federal çözüm ve barış arayışlarına set çekmek istediği belirtilen açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun, her çağdaş toplum gibi özgür iradesi ile kendi kendini yönetme hakkını elde etme yolundaki kararlılığını İngiltere’de yaşam süren Kıbrıslı Türkler olarak gururla selamlıyoruz” dendi.



İngiltere'deki iki dernek, Ankara'daki iktidara da şu çağrıyı yaptı:

"Ankara yönetimini, Kıbrıs'taki seçime yönelik yürüttüğü tüm müdahalelere bir an önce son vermeye ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal iradesine, ada üzerindeki varlığına, haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz."



Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği ile CTP Londra Dayanışma Derneği, tüm seçmenleri toplumsal gelecek, federal Kıbrıs ve barış için Mustafa Akıncı’ya oy vermeye çağırdı.