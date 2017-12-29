İLAHİYAT’TA YILBAŞI GERİLİMİ

İddialar arasında bazı öğretmenlerin kutlamayı engellemek için, öğrenci otobüslerinin şoförlerine okula öğrenci taşımamaları konusunda baskı yaptığı, sınıfları gezen Öğrenci Konseyi üyelerinin ise “Kutlamalara katılacak olanlar cezalandırılacak” tehdidinde bulunduğu da var… Konunun sendikaya taşındığı ve sendikada da bu konuda bir toplantı gerçekleştirildiği de öğrenildi.

YENİDÜZEN’in iddialar üzerine ulaştığı İlahiyat Koleji Müdürü Ali Yaman, herhangi bir sıkıntı olmadığını, planlandığı şekilde katılan öğrencilerle yeni yıl kutlamasının yapılacağını ifade etti.



Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde ‘yeni yıl kutlaması’nın gerginliğe dönüşmesinin ardından okulda örgütlü sendika olan KTOEÖS olağanüstü toplantı gerçekleştirdi!

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde ‘yeni yıl kutlaması’nın gerginliğe yol açtığı iddia edildi...

Okuldaki bazı öğretmenlerin, Öğrenci Konseyi üyesi öğrenciler üzerinde baskı kurarak bugün yapılması planlanan “Yeni Yıl Kutlaması”nı engellemeye çalıştığı ileri sürülürken, bir grup öğretmenin ise bu durumdan ise ciddi şekilde rahatsız olduğu elde edilen bilgiler arasında…

Konunun sendikaya taşındığı ve sendikada da bu konuda bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenilirken, gözlerin bugün İlahiyat Koleji’nde yapılması planlanan yeni yıl kutlamasında olacağı da belirtiliyor…

YENİDÜZEN’in iddialar üzerine ulaştığı İlahiyat Koleji Müdürü Ali Yaman, herhangi bir sıkıntı olmadığını, planlandığı şekilde katılan öğrencilerle yeni yıl kutlamasının yapılacağını ifade etti.

Öğretmenler de, öğrenciler de ikiye ayrıldı iddiası…

Okulda bir “kalkışma” havası estiği, kalkışmayı ise “Hristiyanlara ait yeni yılı kutlayamazsınız” diye bayrak açan bir kısım öğretmenin yönettiği iddia edilirken, öğrencilerin de, öğretmenlerin de ikiye ayrılmış durumda olduğu söylenenler arasındaydı…

Otobüs şoförlerine baskı, öğrencilere tehdit…

Bazı öğretmenlerin kutlamayı engellemek için, öğrenci otobüslerinin şoförlerine okula öğrenci taşımamaları konusunda baskı yaptığı, sınıfları gezen Öğrenci Konseyi üyelerinin ise “Kutlamalara katılacak olanlar cezalandırılacak” tehdidinde bulunduğu da iddia edildi.

Bazı öğretmenlerin kutlamayı engellemek için “Okula gelmeyecek öğrencileri eksik yazmayacağız” diyerek kutlamaya katılımı engellemeye çalıştığı da ileri sürüldü.

Sendikaya başvuran bazı öğretmenlerin ciddi bir şiddet tehdidi altında olduklarını savunduğu da iddialar arasında.

KTOEÖS olağanüstü toplandı

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde ‘yeni yıl kutlaması’nın gerginliğe dönüşmesinin ardından okulda örgütlü sendika olan KTOEÖS olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. KTOEÖS binasında gerçekleşen toplantıda, konunun masaya yatırılarak bundan sonra atılacak adımların ele alındığı öğrenildi. KTOEÖS, toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.