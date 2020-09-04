Hırsızlık görüntüleri kameraya yansıdı

Göçmenköy'de meydana gelen hırsızlık suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.E.N., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez, zanlının ‘ikametgâhtan sirkat’ ve ‘Vahim Zarar’ suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti.

Polis, zanlının 27 Ağustos tarihinde Lefkoşa Göçmenköy'de 1 adet Beko marka 32 inç televizyonu sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlının güvenlik kameralarında yapılan kontrolde sirkat etmiş olduğu bir adet televizyonu çuval içerisine koyup çıktığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının kaçmaya çalışırken yurt işletmecisi Ahmet Ekinci ve Mehmet Gürel'in vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra Mehmet Gürel 'in sağ el serçe parmağının kırılmasına Ahmet Ekinci'nin sol ayak bileğinde kırık oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını belirtti.

Polis, zanlının 04.09.2020 tarihinde yapılan muhaceret kontrolünde 2016 yılından itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ve yasal statüde olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, alınacak ifadeler, henüz bulunamayan emareler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğundan zanlının poliste 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.