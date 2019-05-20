Esra Aygın

Görkemli Hala Sultan Camii, Kıbrıslı Türklerle Türkiye arasındaki güç mücadelesinin yeni bir sembolü haline geldi.

Henüz daha inşaatı bile başlamadan, Ankara tarafından, İslam’ın Kıbrıs’taki büyük sembolü olarak tanıtıldı. Temel atma törenine Türkiye'den üst düzey yetkililer ve işadamları katılarak yapının sembolik ve dini önemi konusunda iddialı açıklamalar yaptı. İnşaat aşamasında, İngiliz The Guardian'dan Fransız Agence France Presse'e kadar uluslararası basında geniş şekilde yer aldı.

Ancak inşaatı tamamlandıktan yaklaşık iki yıl sonra, Mesarya ovasına hâkim anıtsal Hala Sultan caminin kapıları halka hala kapalı. Basında birkaç kez Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı görkemli bir tören ile açılışının yapılacağının duyurulmasına rağmen, söz konusu açılış hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Bunun nedeninin, caminin yönetimi ile ilgili Kıbrıslı Türk yetkililer ve Ankara arasında yaşanan ihtilaf olduğu iddia edildi. Türk finansmanı ile inşa edilen ve 45 milyon TL’ye mal olan cami Kıbrıs ile Türkiye arasındaki güç yarışının bir başka sembolü haline geldi.

Konuya yakın bir kaynak, “Cami açılamıyor çünkü camiyi kimin yöneteceği konusunda bir anlaşmazlık var” iddiasını ortaya atsa da resmi makamlardan bu yönde herhangi bir açıklama yapılmadı.

İddia caminin kontrolünün doğrudan Türkiye’de olması istendiği yönünde...

Kuzey Kıbrıs’taki yasalara göre, din ve ibadet ile ilgili tüm konularda tek yetkili merci KKTC Din İşleri Dairesi.

Kaynak, “Mevcut yasalarla caminin yönetimini Türkiye'ye devretmek mümkün değil, ancak KKTC’de her şey olabilir?” diye konuştu.

Tek namaz

Camideki tek namaz, 14 Mart’ta, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs’tan sorumlu TC eski Devlet Bakanı Beşir Atalay ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katılımıyla kılınan ikindi namazı oldu. Konu ile ilgili Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, resmi açılış tarihinin daha sonra belirlenerek duyurulacağı kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçtiğimiz Cuma günü de Hala Sultan'ın bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine katılmak üzere Kıbrıs'a geldi.

Oktay’ın ziyaretinin yeni hükümet kurma çalışmalarının yaşandığı döneme denk gelmesi de dikkat çekti. Oktay ziyareti sırasında herhangi bir Kıbrıslı Türk yetkili ile görüşmedi.

İftara siyasilerden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katıldığı görülürken, eski Cumhurbaşkanlarından Dr. Derviş Eroğlu da iftar yemeğinde yer aldı.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, davet almasına rağmen etkinliğe girişine izin verilmediğini sosyal medyadan paylaştı.