Güneye geçişlerde ‘CE’ belgesi olmayan elektronik aletlere el konulabilir





Kıbrıs Gümrük Dairesi, kontrol noktalarında görev yapan gümrük memurlarına bir genelge göndererek, kuzeyden güneye geçirilecek küçük elektronik ev aletlerinde AB’nin onayını belirten “CE” simgesinin aranması talimatını verdi.

Alithia gazetesinin haberine göre Gümrük Dairesi’nin kontrol memurlarına gönderdiği genelgede, kişilerin kendi kullanımları için geçirmek istedikleri küçük ev aletleri ve elektronik aletlerin daha ayrıntılı kontrol edilmesi ve “CE” simgesinin aranması talimatı verildiği belirtildi.

Yeşil Hat Tüzüğü gereğince, 260 Euro’ya kadar olan elektronik eşyaların geçişine izin verildiği ancak “CE” simgesini taşımayanlara gümrük memurları tarafından el konulacağı da vurgulandı.

