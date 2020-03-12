Güneyde vaka sayısı 7 oldu

Kıbrıs’ın güneyinde İngiltere’den yeni gelen bir kişide daha coronavirüs görüldüğü bildirildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı evinde izole olan söz konusu kişinin1420 sağlık hattını aradığı ve test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Yetkililer temas ettiği kişileri arıyor.

Son vaka ile birlikte Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsü ile enfekte olmuş kişi sayısı yedi oldu.