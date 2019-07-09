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Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Görevden alma ve atamalar devam ediyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay, , Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife YIlmaz ve Veteriner Dairesi Müdürü  Hüda Hüdaoğlu'nun bugünden itibaren görevlerinden alındığı duyurdu.

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UBP- HP Hükümetinde görevden almalar ve yeni atamalar sürüyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay, Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife YIlmaz ve Veteriner Dairesi Müdürü  Hüda Hüdaoğlu'nun bugünden itibaren görevlerinden alındığı duyurdu. Yeni atamalar ise,  Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Su İşleri Dairesi Müdürü dTarkan Çeki oldu.Veteriner Dairesi Müdürü  ise henüz atanmadı.

Açıklama şu şekilde;

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık  Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Ercan SINAY 09.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık  Müsteşar mevkiine Müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Emirali DEVECİ 10.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn.Nazife YILMAZ  09.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır .

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi Müdür mevkiine Sn. Tarkan ÇEKİ  10.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi Müdürü  olarak görev yapan Sn. Hüda HÜDAOĞLU  09.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

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