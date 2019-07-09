Görevden alma ve atamalar devam ediyor

UBP- HP Hükümetinde görevden almalar ve yeni atamalar sürüyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay, Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife YIlmaz ve Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu'nun bugünden itibaren görevlerinden alındığı duyurdu. Yeni atamalar ise, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Su İşleri Dairesi Müdürü de Tarkan Çeki oldu.Veteriner Dairesi Müdürü ise henüz atanmadı.

Açıklama şu şekilde;

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Ercan SINAY 09.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Müsteşar mevkiine Müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Emirali DEVECİ 10.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn.Nazife YILMAZ 09.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır .

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Su İşleri Dairesi Müdür mevkiine Sn. Tarkan ÇEKİ 10.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Hüda HÜDAOĞLU 09.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.