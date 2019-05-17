Girneliler: "İşsizliğin önüne geçilsin"

Dila ŞİMŞEK

Gözler yeni kurulacak hükümetteyken, Girneliler, en büyük beklentilerini sıraladı, işsizlik ve ekonominin durgunluğuna dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan Girneliler, ülkedeki en büyük sorunun ekonomi ve işsizlik olduğunu söyleyerek, özellikle genç nüfus için imkanların iyice kısıtlandığını belirtti.

Yurttaşlar, “Ülkede, gençlerin geleceğe artık ümitle bakmasını sağlamak gerekiyor. Ekonominin canlanması, işsizliğin önüne geçilmesi lazım. Artık dış ülkelerden bir şeyler beklemek yerine, kendi ülkemizdeki öz kaynakları kullanarak üretmeye çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Genç nüfusun beyin göçü yaptığını söyleyen yurttaşlar, daralan ekonomide iş bulmanın güçleştiğini, bunu değiştirmenin yolunun ise üretime ve işletmelere destekten geçtiğini ifade etti.

Girneliler, özellikle de şehirdeki alt yapı sorununa değinerek, “Bu sene oldukça yağmurlu bir kış geçirdik ve çok zor durumda kaldık. Bir yağmurda her yer göle dönüyor ve elektrikler kesiliyor. Özel araç olmayınca ulaşım çok sıkıntılı oluyor” diye konuştu.

Kıbrıs sorununun artık çözüme ulaşmasını talep eden yurttaşlar, hiçbir ülkenin bu kadar uzun yıllarca ‘ateşkes’le yaşamaması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Girneliler, özellikle de şehrin turizm için önemine değinerek, “Biz bir ada olarak, önceliğimizi turizme vermeliyiz. Artık ülkemize gelen turistler, otelin dışına çıkmadan, alışveriş ve restoranlara gitmeden, iç piyasaya bir şey kazandırmadan geri dönüyor” diyerek görüş belirtti.

Girneliler ne dedi? Girneliler ne dedi?

İbrahim Salın: “Beklentim özellikle de gençlere ve üretime destek verilmesi, önümüzün açılmasıdır”

“Ben Kıbrıslı bir genç olarak, en büyük sorunu işsizlik ve kısıtlı imkanlar olarak görüyorum. Ülkemizde yerli üretimin ve küçük esnafın durumu çok kötü. Bence başlıca bunun değişmesi gerekiyor ki, iç piyasa canlansın ve iş ihtiyacı da doğsun. Dörtlü koalisyonun da fikir ayrılığına düştüğüne ve anlaşamadığına inanıyorum. Beklentim özellikle de gençlere ve üretime destek verilmesi, önümüzün açılmasıdır.”

Mehmet Yılmaz: “Ülkedeki büyük sorunlardan biri olarak, turizm sektörünün gitgide kan kaybetmesini görüyorum”

“Ben yıllarca Turizm Bakanlığında çalıştım. Bu sebeple ülkedeki büyük sorunlardan biri olarak, turizm sektörünün gitgide kan kaybetmesini görüyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz senede Türkiye’den katkı alınmadan, kendi çabalarımızla bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Dolayısı ile ciddi mali sıkıntılar yaşadık. Biz bir ada olarak, önceliğimizi turizme vermeliyiz. Artık ülkemize gelen turistler, otelin dışına çıkmadan, alışveriş ve restoranlara gitmeden, iç piyasaya bir şey kazandırmadan geri dönüyor. Yeni hükümet umarım bunları göz ardı etmez ve daha başarılı olur.”

Fatma Beyaz Bayram: “Hiçbir ülke, 50 sene ateşkesle hayata devam etmez ve etmemelidir”

“Ülkemizin en büyük sorunu Kıbrıs sorunudur. Ben Kıbrıslı biri olarak, hep barış hayali kurdum ve ailemden de bunu görüp duyarak yetiştim. Şu anda ülkedeki siyasetten ekonomiye, yollardan sağlığa ne varsa, yaşanan tüm sorunların sebebi bu Kıbrıs sorunudur. Eğer bir çözüm olsa bir bir tüm sorunlarımız da çözülecektir. Hiçbir ülke, 50 sene ateşkesle hayata devam etmez ve etmemelidir. Yeni hükümet de, bunu anlayıp, bunun için çalışır umarım.”

Adem Altın: “Dış ülkelerden bir şeyler beklemek yerine, kendi ülkemizdeki öz kaynakları kullanarak üretmeye çalışmalıyız”

“Ülkede, gençlerin geleceğe artık ümitle bakmasını sağlamak gerekiyor. Ekonominin canlanması, işsizliğin önüne geçilmesi lazım. Artık dış ülkelerden bir şeyler beklemek yerine, kendi ülkemizdeki öz kaynakları kullanarak üretmeye çalışmalıyız. Girne’de yaşayan biri olarak benim için en büyük sorun ise yolların durumu. Artık alt yapıyı daha hızlı bir şekilde geliştirebilmemiz gerekiyor.”

Vedat Çavdar: “Ekonomi çok kötü olduğu için çoğu işletme küçülmeye gitti”

“Ben yıllardır burada yaşayan, burayı evi bilmiş biriyim. Ancak aylardır işsizim çünkü ülkedeki ekonomi çok kötü olduğu için çoğu işletme küçülmeye gitti. Ayrıca kimse artık bu durumda istihdam yapmak da istemiyor. Yeni hükümetten beklentim, bu ülkedeki yaşayan insanları bir bütün olarak görüp, ekonomiyi en azından dengede tutmaya çalışmasıdır. Şimdi işsiz olduğum için her üç ayda bir giriş çıkış yapmam gerekiyor ve bu bana oldukça pahalıya mal oluyor. Benim gibi birçok kişi olduğuna eminim. Bu sebeple bana göre en büyük sorun işsizlik.”

Turgut Çeken: “Yeni hükümetin, başlıca yolsuzluğu bitirmek için çabalaması gerekiyor”

“Ben Girneli bir esnafım. Şimdi hükümet kurulması için görüşmeler yapılıyor ve ikili koalisyona geçme ihtimalimiz var. Ben bundan ümitliyim. Yeni hükümetin, başlıca yolsuzluğu bitirmek için çabalaması gerekiyor. Dörtlü koalisyonun da, kendi aralarında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı dağıldığına inanıyorum.”

Esra Keskin: “Yeni hükümetten beklentim, ulaşımı daha iyiye taşıması çünkü insanlar bu şekilde çok mağdur oluyor”

“Ben Girne’de yaşayan bir genç olarak en büyük sorunu yollardaki alt yapı eksikliği ve toplu taşımanın yetersizliği olarak görüyorum. Bu sene oldukça yağmurlu bir kış geçirdik ve çok zor durumda kaldık. Bir yağmurda her yer göle dönüyor ve elektrikler kesiliyor. Özel araç olmayınca ulaşım çok sıkıntılı oluyor. Saat başı otobüs var ama birini kaçırsan bir saat beklemek gerekiyor… Bu sebeple yeni hükümetten beklentim, ulaşımı daha iyiye taşıması çünkü insanlar bu şekilde çok mağdur oluyor.”

Ersoy Turhan: “Yeni kurulacak hükümetin öncelikli hedefi ekonomi olmalıdır”

“Yeni kurulacak hükümetin öncelikli hedefi ekonomi olmalıdır. Üretime, küçük işletmelere de destek çıkarak, işsizliğin önüne geçmeleri gerekiyor. Günümüzde gençler artık ülkede durmak istemiyor, yurt dışında okuyup çalışmayı istiyorlar. Beyin göçünün önüne geçmemiz lazım. Bu da anca, iç ekonominin iyi olması ve iş imkanları ile mümkün olacaktır. Gençler ne talep ediyorsa, o yapılmalıdır. Bizim geleceğimiz, umudumuz gençlerdir.”

Kader Çeliker: “Hükümetin, sadece belirli kişilere değil, herkese aynı hizmeti vermesi ve adaletli olması gerekiyor”

“Ben yirmi senedir burada yaşıyorum. Ülkedeki en büyük sorunu ise, yolsuzluk ve torpil olarak görüyorum. Maalesef, bir tanıdığı olan işlerini daha kısa sürede hallederken, bizler hakkımızı alamıyoruz. Bunun dışında, bunca senedir burada yaşadığım halde hâlâ serbest dolaşım hakkına sahip değilim ve bir iş bulamazsam giriş çıkış yapmam gerekiyor. Hükümet ise devamlı değişiyor. Kendi içlerinde anlaşamadıklarına inanıyorum. Yeni kurulacak olan hükümetin, sadece belirli kişilere değil, herkese aynı hizmeti vermesi ve adaletli olması gerekiyor.”

Hüseyin Pamir: “Hangi parti ile hükümet kurulursa kurulsun, dış ilişkilerini iyi tutmalıdır”

“Ben Kıbrıslıyım, şimdi ise emekliyim. Uzun yıllar boyu İngiltere’de de yaşadım. Kendi tecrübeme dayanarak söylüyorum ki, hangi parti ile hükümet kurulursa kurulsun, dış ilişkilerini iyi tutmalıdır. Biz tanınmamış bir ülkeyiz ve bunu değiştirmenin tek yolu dış ticaretten ve dış ilişkilerden geçer. Yeni hükümetten de beklentilerim, öncelikle ülkeler arasındaki iletişimi geliştirmeleridir.”

Kamil Eskisağır: “Yeni hükümetten beklentim ise, artık işsizliğin ve bu fahiş fiyatların önüne geçilmesi”

“Son iki senedir, hayat pahalılığı oldukça ciddi boyuta geldi ve insanlar artık geçinemez oldu. Bu yüzden, ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğuna inanıyorum. Yeni hükümetten beklentim ise, artık işsizliğin ve bu fahiş fiyatların önüne geçilmesi, ekonomiyi canlandırmak için gerçekten bir şeyler yapılmasıdır.”