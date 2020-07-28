Gezici ‘Tatar’ dedi

Gezici Araştırma Şirketi ülke genelinde, 17-19 Temmuz 2020 tarihlerinde 4630 katılımcı üzerinden yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Gezici ankete katılanların %33,5’inin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’a oy vermek istediğini iddia etti.

Gezici, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa, ikinci turda hangi adayın kazanacağı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 36,7’si Ersin Tatar’ın kazanacağını ifade ederken % 31,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini belirttiğini de ileri sürdü.

%33,5 Tatar, %29,1 Akıncı…

Gezici’nin anketinde ‘seçenekli ve seçeneksiz’ sorulara verilen yanıtlar arasında fark olduğu da ifade ediliyor.

Geziciye göre, ankete katılanlar ‘açık uçlu’ , ‘seçeneksiz’ soruda, 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 33,5’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 29,1’i Mustafa Akıncı’ya ve % 15,1’i Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini belirtti.

Adayların seçenek olarak belirtildiği soruda ise araştırmaya katılanlar 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 32,2’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade ederken % 30,7’si Ersin Tatar’a ve % 14,9’u Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etti.

İkinci turda da Tatar…

Gezici, seçim 2. tura kalsa ve adaylar Tatar ile Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılımda ise % 50,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ettiğini ileri sürerken, % 49,2’nin ise Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade ettiğini iddia etti.

Geziciye göre, araştırmaya katılanlar Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa, ikinci turda hangi adayın kazanacağı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 36,7’si Ersin Tatar’ın kazanacağını ifade ederken % 31,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.