“Eski Kıbrıs Eski Lefkoşa Anılarım-5” çıktı

115 sayfalık kitabında Ahmet Sanver; eski Kıbrıs kültürünü, sosyal yaşantısını, kişilerini, yemeklerini, oyunlarını, oyuncaklarını, gelenek, görenek, örf ve adetlerini kendi anıları ile harmanlayarak yazdı. Kitapta o günleri yansıtan çok sayıda fotoğraf da var.



Ahmet Sanver yaptığı açıklamada, kitabında: yeni kuşakların, eski Kıbrıs’ı ve kültürünü öğrenmeleri, orta yaşlı kişilerin de hatırlamaları için bu nostalji yoluna çıktığını, önceki anı kitaplarının görmüş olduğu ilginin kendisine daha çok yazma şevki verdiğini, bu nedenle de okuyucularına şükran borcu olduğunu söyledi.



Ahmet Sanver açıklamasında, “Kanımca kimsenin anılarını kendisine saklamaya hakkı yoktur. Toplumumuzda bunları öğrenmek isteyen çok kişi var. İleride yaşayacak kuşaklar için de eskinin yansıması olacak olan bu yazımları gerçekleştirmenin herkesin görevi olduğuna inanıyorum” dedi.





