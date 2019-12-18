Eral Tüzün’den yeni single

Kıbrıs Rap müziğin öncülerinden biri olan Eral Tüzün, uzun bir aradan sonra yeni bir single çalışma ile müzik piyasasına tekrardan ses getirecek bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Tüzün, Çekip Vur isimli çalışmasını klibi ile birlikte 20 Aralık’ta tüm dijital platformlardan Re-Chord Production imzasıyla dünyanın heryerindeki rap severlere ulaştıracak.

Sözleri Eral Tüzün’e, müziği Tolga Erzurumlu ve Negro’ya ait olan şarkının düzenlemesi Emre Yazgın’a ait.

Vlad Nicolaev, Ahmet Karagözlü ve Hüseyin Bostan’ın klibini çektiği Çekip Vur, 20 Aralık’ta ülkemiz ve tüm dünya dijital platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunulacak.