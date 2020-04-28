Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘4 aylık’ Kısmi Mesai Kararnamesi hazırladı, Bakan Faiz Sucuoğlu, kararname ile işten durdurmaların önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sucuoğlu, “İşten durdurmadan, dönüşümlü olarak işçi çalıştırma, biraz düşük de olsa belli miktar maaş ödeme ve buna karşılık da İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerini de aşağıya çekerek eleman azaltmaya gidilmesini engelleme hedefindeyiz.” dedi.

Fehime ALASYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘4 aylık’ Kısmi Mesai Kararnamesi hazırladı, Bakan Faiz Sucuoğlu, kararname ile işten durdurmaların önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

İş Yasası’nın da ön gördüğü koşullarda, çalışmayan işçilerin, ilgili günlerde, yarı maaş ödeneceği ve yatırımlarının da yarısının yapılacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, uygulama süresini 4 ay olarak öngördüklerini anlattı.

“Kısmi mesai kararnamesi”ndeki amacın işçi azaltmaya gidilmesini önlemek olduğunu ifade eden Sucuoğlu, çalışmanın neredeyse tamamlandığını, konunun Bakanlar Kurulu’nun gündemine sunulacağını kaydetti.

‘Çalışma tamamlandı’

“Çalışma tamamlandı, çok az ufak tefek noktalar var, onları düzenliyoruz” diyen Sucuoğlu, işçilerin dönüşümlü olarak çalıştırılması ve işverenlerin işten durdurmaya gitmesini engellenmeyi amaçladıklarını aktardı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Sucuoğlu, “Amaç, işçi çıkarmadan hem işverenin üzerindeki Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı Priminin etkisini azaltma hem de işçilerin ödeme makasını daraltarak mümkün mertebe çoğunu işte tutabilmektir. Buradaki amacımız işten durdurulmaların önüne geçilmesidir.

Burada 14 ile 28 gün şeklinde yarı yarıya, gruplar veya dönüşümlü mesai yapma şekilde işçilerin çalıştırılması ve bu yolla maaşlarını da biraz daha düşük de olsa verilebilmeleri sağlanacaktır. İşveren, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Priminin de yarısını yatıracak ve bu şekilde çalışanını yanında tutabilecek.” dedi.

“Çalıştığı saat kadar yatırımı da yapılacak”

Kararnamenin hazır hale geldiğini ifade eden Sucuoğlu, bu süre için 4 aylık bir zaman dilimi öngördüklerini dile getirdi.

Sucuoğlu, “İşçilerin yatırımı bir ay üzerinden yapılacak ama 15 gün çalıştığı için yarısı yapılacak. İşçinin, çalıştığı saat kadar yatırımı da yapılacak. İş Yasası’nın da ön gördüğü koşullarda, çalışmayan işçiler, ilgili günlerde, yarı maaş ödenecek ve yatırımlarının da yarısı yapılacak.

Bu durumun ilk etapta dört ay süreceğini öngördük. Dört aylık süre boyunca bu uyulama yapılacak.

Bu çalışmamız biter bitmez hemen Bakanlar Kurulu gündemine gönderilecek. Yetiştirebilirsek yarın (bugün) yetiştiremezsek bir sonraki kurul gündemine göndereceğiz.” şeklinde konuştu.