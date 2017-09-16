DAÜ oryantasyon günleri devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 20. Oryantasyon Günleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda devam ediyor. 7 Eylül 2017 tarihinde başlayan 20. Oryantasyon Günleri 29 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek. Program kapsamında, DAÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla bir dizi seminer ve gezi etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli pek çok sosyal ve kültürel etkinlikler yer alacak. Oryantasyon Günleri kapsamında yeni gelen öğrenciler Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve Girne Limanları`nda karşılanıp yurtlarına yerleştiriliyor.

Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler ve aileleri için DAÜ – 2 Yurdu, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda danışma masaları kuruldu.

Birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklerin düzenleneceği 20. Oryantasyon Günleri kapsamında 28 Eylül 2017 tarihine kadar her akşam saat 20:00’de, DAÜ-2 yurdu önünde sinema filmi gösterimlerinin yer alacağı açık hava Sinema Geceleri yapılıyor. Bu sayede üniversiteye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatını elde ediyorlar. Program kapsamında yeni öğrencilere KKTC’yi ve DAÜ’yü yakından tanıtabilmek amacıyla 22 Eylül 2017 tarihinde Gazimağusa turu, 23 Eylül 2017 tarihinde Lefkoşa ve Girne turu, 24 Eylül 2017 tarihinde Karpaz turu ve 28 Eylül 2017 tarihinde ise DAÜ kampüs turu gerçekleştirilecek. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler düzenlenen şehir turları ile KKTC`yi, kampüs turu ile de DAÜ`yü daha yakından tanıma fırsatını elde ederken, merak ettikleri tüm soruları cevaplamak üzere söz konusu turlar kapsamında görevli asistanlar kendilerine refakat edecek.



