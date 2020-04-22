Cuma gününden itibaren maske takma zorunlu olacak

Bakanlar Kurulu, sokağa çıkacak kişilere ‘maske zorunluluğu’ getirilmesini kararlaştırdı. Bu karar cuma gününden itibaren uygulanacak.

Bayramda “toplu etkinliklere” yasak getirildi, iftar ya da sahur gibi toplu etkinlikler olmayacak, ayrıca, iftar çadırları da kurulmayacak.

Belediye çalışanları, polis, eczacılar gibi risk altında çalışanlara daha fazla test yapılacağı da duyuruldu; hedeflenen somut test sayısı ise açıklanmadı.

İşyerlerinin yeniden açılmasına yönelik çalışmalar da henüz tamamlanmadı.

Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıkladı.

Avrupa Birliği’nin sağlayacağı finansman katkısı ile Sağlık Bakanlığı serbest ya da bağımsız hekimlerden hizmet alacak.

3 ayı geçmeyecek bu hizmet alımı için Tabipler Birliği ile protokol yapıldı.

27 Nisan’a kadar süren “deniz ulaşımına sınırlama” kararı 30 Nisan’a uyumlaştırıldı. Tedavi amaçlı seyahatlar istisna bırakıldı.

Bakanlar Kurulu kararına göre “İşsizlik Ödeneği” 1.500 TL’ye göre revize ediliyor. Bir anlamda, İşsizlik Ödeneği aşağıya çekiliyor. Pandemi dönemindr “yasal ücret” uygulanmayacak.

GKK Komutanı, Bakanlar Kurulu’na katıldı. Askerlik Yasası’nda değişikler görüşüldü. Bedelli Askerlik için KOMİTE kurulması kararlaştırıldı.