

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC ziyaretinde, yine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından "basına kapalı basınla sohbet toplantısı" organize edildiği öğrenildi.



"Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazetecilerle bir araya geliyor" diye anons edilen ve bugün saat 17.45'te yer alacağı öğrenilen "Basınla Sohbet Toplantısı" isimli toplantıya, Ankara'yla istişare edilerek belirlenen 3 ismin davet edildiği bildirildi; gazetecilerin isimleri açıklanmadı.



Yenidüzen Haber Merkezi, "Basınla Sohbet Toplantısı" ismi verilen toplantının, sadece 3 ismin katılımı ile yapılacağı ve organizasyonun da TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapıldığı yönündeki gelişmeyi ilgili makamlardan teyit etti.



"Çavuşoğlu'nun gündeme ilişkin soruları yanıtlayacağı Basınla Sohbet Toplantısı Cuma günü saat 17.45'te" şeklinde anons edilen toplantıya yönelik basına açık davet de yapılmadı.



TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nden canlı yayınlanacak 'Toplantı'nın BRT, Diyalog Tv, Kıbrıs Genç TV, Ada TV, Kıbrıs TV ve Kanal T'de ortak yayınlanacağı duyuruldu. Kanal Sim'in ise "basın özgürlüğü ve katılımcılık ilkeleri dikkate alınmadığı" gerekçesiyle, ortak yayını paylaşmayacağı kaydedildi.





Çavuşoğlu, KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek.

Gündemde, Kıbrıs konusu, Doğu Akdeniz ve işbirliği konuları var.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti şöyle duyuruldu:

“Sayın Bakanımız ziyaret çerçevesinde, başta KKTC Cumhurbaşkanı olmak üzere, KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle bir araya gelecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, ayrıca Kıbrıs meselesi ile Doğu Akdeniz’e ilişkin son gelişmeler hakkında eşgüdüm yapılacaktır.”