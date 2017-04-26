CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un, bir televizyon programında “KKTC Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir” sözlerine sert tepki gösterdi.

Erhürman tepkisini şu şekilde dile getirdi; "Yiğit Bulut'un böyle konuşmaya hakkı ve haddi yoktur. Türkiyeli yetkililerle görüştüğümüzde bu konuyu gündeme getireceğiz. Bu açıklamaları çekmek zorunda değiliz. Ciddiyetle uyarılması gerekiyor. Cumhurbaşkanının başdanışmanı, 'yurttaş olarak' konuşamaz. Kimse bizden sessiz kalmamızı beklemesin. Haysiyetimizi korumak zorundayız. Bizim nezaketimizi zorlamasınlar. Sınırlar zorlanıyor."

YİĞİT BULUT NE DEDİ?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, katıldığı bir televizyon programında “KKTC Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir. Bir plakası olur, bir valisi olur. Orada bir Cumhurbaşkanı, orada bir Başbakan, orada bir Meclis var ve bunun masraflarını Türkiye ödüyor sonuçta” demişti..

Bulut, TRT Haber kanalında yayınlanan ‘Derin Analiz’ programında Kıbrıs sorunu ve KKTC hakkında farklı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Avrupa Birliği yalanından kurtulması gerektiğini savunan Yiğit Bulut, bir referandum yapılarak AB üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bulut, “Türkiye’nin AB üyelik sürecini sonlandırmasının ardından Kıbrıs’ta illegal bir şekilde kurulmuş olan ve Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği’ne girmiş olan Kıbrıs Rum Kesimi’nin hali ne olur bu bir soru işareti” şeklinde konuştu.

“KKTC’NİN MASRAFLARINI TÜRKİYE ÖDÜYOR”

“Kıbrıs adasına Avrupa Birliği Bayrağı çekip Schengen vizesi ile mi gideceğiz Kıbrıs’a, şehitlerimizin ruhu bizi affetmez” diyen Yiğit Bulut, “normal şartlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının Türkiye’nin bir vilayeti olması gerekiyor. KKTC Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir. Bir plakası olur, bir valisi olur. Orada bir Cumhurbaşkanı, orada bir Başbakan, orada bir Meclis var ve bunun masraflarını Türkiye ödüyor sonuçta” dedi.

“RUMLARA DA SUYU BİZ VERİYORUZ”

“Avrupa Birliği KKTC’ye tek bir Euro vermiyor. Suyu bile buradan borularla biz götürüyoruz. Rumlara da suyu biz veriyoruz. Elektriği biz veriyoruz” diyen Bulut, “Türkiye kendi yoluna gitsin, kendi projelerini uygulasın, bir süre sonra Yunanistan ve Rumlar da Türkiye ile iş birliği yapmak için yanımıza gelir” iddiasında bulundu.