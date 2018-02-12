"Bizim Evde Neler Oluyor?" sahneleniyor

Farklı meslek gruplarından amatör oyuncuların bir araya gelerek kurduğu “Tiyatrocuk” ekibi tarafından hazırlanan "Bizim Evde Neler Oluyor?" tiyatro oyunu Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleniyor.

Oyun, 17 Şubat Cumartesi saat 20:00’de Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda , 24 Şubat Cumartesi de aynı saatte Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Sayın Övgü İnce yaptığı açıklamada, “Tiyatrocuk ekibini böylesi güzel bir etkinliği vakfımız yararına düzenleniyor olmaları ve ülkemize ve sanatımıza katkı koydukları için en içten dileklerimizle tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz” dedi.