Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ‘Akşam gelen uçakla ve yolcularla ilgili bilgim yok. Nereye gittiklerini bilemem, Ulaştırma Bakanlığı bu süreçte sadece uçuş izinleri belirler” dedi, topu Sağlık Bakanlığı’na attı…

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ise gelenlerin Sağlık Bakanlığı değil Bakanlar Kurulu kararı ile ülkeye giriş yaptığını savundu, 9 değil 13 yolcunun adaya ‘özel görevli’ olarak geldiklerini ifade etti.

Devrim DEMİR

Salgın nedeniyle charter uçuşların dışında seferlerin düzenlenmediği Ercan Havaalanı’na önceki gece, içinde 9 kişinin olduğu belirtilen özel bir uçak iniş yaptı.

Yolcuların, VIP yanındaki özel kapıdan alındığı iddia edildi.

ADA Havacılık’a ait Antalya’dan Ercan Havaalanı’na saat 22.00’de iniş yapan ve 5 erkek, 4 kadın toplam 9 yolcu getirdiği belirtilen uçağın yolcularına, uçuş yetkililerinin “Siz karantinaya girmeyecek misiniz” diye sorduğu yolcuların, “Biz özel izinliyiz” dedikleri iddia edildi.

Uçağın dönüş izni 15 Haziran saat 15.00’de Ercan- Antalya olarak bildirildi.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, salgın süreci boyunca tüm uçuşların Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edildiğini öne sürdü.

Müsteşar Ali Çaygür ise söz konusu kişilerin ülkeye Bakanlar Kurulu kararı ile giriş yaptığını, özel görevli olarak geldiklerini söyledi.

“Biz özel izinliyiz”

Ülkede süren salgın önlemleri nedeniyle yurt dışı giriş ve çıkışlara uygulanan prosedüre göre adaya gelen her yolcu için 14 günlük karantina süreci devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen uçuşlarda ülkeye giriş yapan tüm yolcular ayırt edilmeden aprondan özel otobüslerle alınarak karantina oteline yerleştirilmesi gerekiyor.

Önceki gece ADA Havacılık’a ait Antalya’dan Ercan Havaalanı’na iniş yapan özel uçakta bulunan 5 erkek 4 kadın 9 yolcunun “Biz özel izinliyiz” diyerek alandan ayrıldıkları öne sürüldü.

Bakan Atakan: “Uçuşlar Sağlık Bakanlığı koordinesinde”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, salgının ülkede görülmesi sonrası alınan tedbirler kapsamında ülkeye gerçekleştirilen tüm girişlerin Sağlık Bakanlığı koordinesinde yapıldığını söyledi.

Atakan, “Akşam gelen uçakla ve yolcularla ilgili bilgim yok. Nereye gittiklerini bilemem, Ulaştırma Bakanlığı bu süreçte sadece uçuş izinleri belirler” dedi.

Sağlık Müsteşarı Çaygür: “Bakanlar Kurulu kararı ile geldiler”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, önceki akşam gelen yolcuların bilgisinde olduğunu ancak kişilerin Bakanlar Kurulu kararı ile ülkeye giriş yaptığını savundu. Çaygür, sayının 9 değil 13 yolcu olduğunu belirterek adaya özel görevli olarak geldiklerini ifade etti.

Yolcuların sağlık açısından Girne’de bir otele götürüldüğü bilgisini veren Çaygür, “Gelen kişiler Sağlık Bakanlığı değil Bakanlar Kurulu kararı ile ülkeye giriş yaptı. Özel görevli olarak gelen kişiler, 3 gün bir otelde kalacak daha sonra ülkeden ayrılacaklar. Yolcular da kaldıkları otelde karantinaya alındı” dedi.

Yarın saat 15.00’de adadan ayrılıyorlar

ADA Havacılık’a ait Antalya’dan Ercan Havaalanı’na iniş yapan özel uçak Ercan Havaalanı’nda VIP önünde beklemeye alındı. Uçağın dönüş izni yarın saat 15.00 Ercan-Antalya olarak bildirildi.

YENİDÜZEN’in haberinin ardından ise Turizm ve Çevre Bakanlığı bugün sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı

“Halkın arasına karışmaları söz konusu değildir”

“Basında yer alan özel uçakla adamıza gelen heyetle alakalı haber hakkında açıklama.

Bahse konu heyet Lapta Marina projesinin hayata geçirilmesi için gerekli teknik çalışmaları tamamlamak üzere Adamıza gelmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulunda istişare edilerek Ülkemize katma değer sağlayacak bu projenin hayata geçirilebilmesi adına heyete izin verilmiştir. Halkımızın arasına karışmaları söz konusu değildir. Tamamen kontrol altında tutularak, halkımızla temas etmemesi sağlanarak pandemi otelinde konaklatılmakta olan heyet bu gün çalışmalarını tamamlayarak adamızdan ayrılacaktır.”