Yılbaşı gecesi yayınladığı videosunun ardından KKTC'den sınırdışı edilen, Türkiye'ye döndüğünde havalimanında bir grubun linç girişimine maruz kalan modacı Barbaros Şansal'ın ifadesi ortaya çıktı. CNN Türk'ün haberine göre, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.

Reina baskını sonrası "işletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Barbaros Şansal, "Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" yanıtını verdi. Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi. Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi.

8 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Bu arada olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne ifadeleri alındı.