Annesi av oldu, yavrusu kurtarıldı

Taşkent Bölgesine yakın bir arazide avladığı yaban tavşanını temizlerken karnındaki yavruyu fark eden Durmuş Barışkan’ın, 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’na yaptığı çağrı, yavruya yaşamı için şans verdi.

Taşkent Doğa Parkı kurtarma ekiplerinin derhal müdahale ettiği yavru yaban tavşanı, başarılı bir sezeryanla anne karnından alındı. Hali hazırda yoğun bakım ünitesinde ona uygun sıcaklık, nem ve oksijen oranında müşahede altına alınan tavşanın, her hangi bir ciddi sağlık sorunun olamaması Taşkent Doğa Parkı yetkililerini sevindirdi.

Taşkent Doğa Parkı yavru tavşanla ilgili olarak “Kendisine özel uygulanacak olan beslenme programıyla güçlenip gelişim göstermesinin beklediğimiz bu yavruyu, umut ediyoruz ki doğayla buluşturabileceğiz” diye konuşuyor